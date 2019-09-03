Ağacından düştü yuvarlanıp 5 metrelik boşluğa girdi

Bilecik'te incir ağacından düşen kadın, yuvarlanarak iki bina arasındaki 5 metre yükseklikteki boşluğa düştü.
Alınan bilgilere göre, Firdevs Bayır (59) Bilecik merkez Osmangazi Mahallesi Soğuksu mevkisinde evinin bahçesinde bulunan incir ağacına merdiven ile çıktı.
Çıktığı ağaçta bastığı dal kırılan Bayır, ağaçtan yere düştü ardından iki bina arasındaki 5 metre yükseklikteki boşluğa yuvarlandı.
Yaralanan kadın 112 yardımı ile dar alandan çıkartılamazken, olay yerine AFAD çağrıldı.
AFAD sedye yardımı ile yaralı kadını bulunduğu yerden çıkararak, 112 ekiplerine teslim etti.
Firdevs Bayır olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.