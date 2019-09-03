Son Dakika Haberleri: Ağacından düştü yuvarlanıp 5 metrelik boşluğa girdi
Son Dakika Güncel Haber

Ağacından düştü yuvarlanıp 5 metrelik boşluğa girdi

4 saat önce

Bilecik'te incir ağacından düşen kadın, yuvarlanarak iki bina arasındaki 5 metre yükseklikteki boşluğa düştü.

Ağacından düştü yuvarlanıp 5 metrelik boşluğa girdi, System.String[]

Bilecik'te incir ağacından düşen kadın, yuvarlanarak iki bina arasındaki 5 metre yükseklikteki boşluğa düştü.

Alınan bilgilere göre, Firdevs Bayır (59) Bilecik merkez Osmangazi Mahallesi Soğuksu mevkisinde evinin bahçesinde bulunan incir ağacına merdiven ile çıktı.

Çıktığı ağaçta bastığı dal kırılan Bayır, ağaçtan yere düştü ardından iki bina arasındaki 5 metre yükseklikteki boşluğa yuvarlandı.

Yaralanan kadın 112 yardımı ile dar alandan çıkartılamazken, olay yerine AFAD çağrıldı.

AFAD sedye yardımı ile yaralı kadını bulunduğu yerden çıkararak, 112 ekiplerine teslim etti.

Firdevs Bayır olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Osmangazi, Bilecik, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.09.2019 12:22 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Fatih'te sokak ortasında 18 yaşındaki bir genç öldürüldü
(Özel) Eşini 15 yerinden bıçakladı ilk duruşmada tahliye oldu Son Dakika: HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan aile sayısı 4'e yükseldi Netflix, Türkiye'den çekilmeyeceğini açıkladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.9.2019 16:31:36. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ağacından düştü yuvarlanıp 5 metrelik boşluğa girdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]