Ağacınİzinde.com'a Social Media Awards'tan "Kurumsal Blog" ödülü - Son Dakika

Yıldız Entegre'nin destekleriyle geçen aylarda yayın hayatına başlayan ve mimari ile tasarımı odağına alan iletişim platformu Ağacınİzinde.com, sosyal medyanın ve dijital dünyanın en iyilerinin belirlendiği Social Media Awards Turkey 2021'de "Kurumsal Blog" kategorisinde ödül almaya hak kazandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, BoomSonar ve Marketing Türkiye iş birliği ile bu sene 5'incisi düzenlenen, Deloitte Türkiye'nin ise değerlendirme sürecine dahil olduğu Social Media Awards Turkey 2021'de ödül sahipleri açıklandı. Türkiye'nin önde gelen medya şirketleri ve pek çok sektör paydaşının fikir önderi olarak yer aldığı 60 kişilik jüri tarafından belirlenen ve 50'den fazla sektörde, toplam 46 binden fazla sosyal medya hesabının performansının ölçümlendiği yarışmada Yıldız Entegre, Ağacınİzinde.com platformuyla 'Kurumsal Blog' kategorisinde bronz ödüle layık görüldü.

Ağacınİzinde.com önde gelen mimarların portrelerinin incelendiği, özgün tasarım fikirlerinin hikayelerinin yer bulduğu yenilikçi bir blog anlayışıyla tasarlandı.

Platformda, ilham veren tasarım fikirlerinden, mimar portrelerine, yenilikçi projelerden, doğa, keşif ve başarı hikayelerinin yer aldığı haber ve videolara kadar okurlara 360 derece bir içerik dizisi sunuluyor. Hedef kitlesini mimarlar, tasarımcılar, iç mimarlar, endüstriyel tasarımcılar, öğrenciler, akademisyenler ve tasarım odağında iş yapan profesyonellerin oluşturduğu platform aynı zamanda, yorum ve eleştiriler ışığında kişilerin seslerini duyurabilecekleri ortak bir fikir platformu niteliği taşıyor.

"İnsana ve doğaya saygı, odak noktamız"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yıldız Entegre Satış ve Pazarlama Direktörü Selçuk Ormancı,"Ağacın İzinde" mottosuyla yenilikçi tasarım anlayışı çerçevesinde çalışmalarına devam ettiklerini aktardı.

Ormancı, "Doğadan aldığımız ilhamla tasarladığımız ürünlerle bu zamana kadar birçok insanın hayatına dokunduk. Ağacınİzinde.com da yine bu anlayışla hayata geçirdiğimiz, mimari ve tasarım dünyasında bulunan herkesi ortak paydada buluşturmayı hedeflediğimiz bir platform oldu. Yayın hayatına kısa bir süre önce başlamış olmamıza rağmen, bu denli önemli bir platformda ödüle layık görülmek ve yaptığımız işin doğru amaca hizmet ettiğini görmek bizi çok mutlu etti. Önümüzdeki dönemde de insana ve doğaya saygı kapsamında yenilikçi yaklaşımlarımızla ve çalışmalarımızla sektörümüze değer katmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.