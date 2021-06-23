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"Ağacınİzinde.com", Altın Örümcek'te "Halkın Favorisi" oldu - Son Dakika

"Ağacınİzinde.com", Altın Örümcek'te "Halkın Favorisi" oldu

23.06.2021 13:37

Yıldız Entegre'nin tasarım ve mimari odağındaki fikir ve projeleri buluşturduğu web sitesi "Ağacınİzinde.com (agacinizinde.com)", 19'uncu Altın Örümcek Ödülleri'nin "Magazin&Haber&Blog" kategorisinde yapılan halk oylamasında, en fazla oyu alarak "Halkın Favorisi" oldu.

Yıldız Entegre'nin tasarım ve mimari odağındaki fikir ve projeleri buluşturduğu web sitesi "Ağacınİzinde.com (agacinizinde.com)", 19'uncu Altın Örümcek Ödülleri'nin "Magazin&Haber&Blog" kategorisinde yapılan halk oylamasında, en fazla oyu alarak "Halkın Favorisi" oldu.

Yıldız Entegre'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin bağımsız web ödülleri organizasyonu Altın Örümcek Ödülleri sahiplerini buldu.

Markaların dijital platformda yarıştığı organizasyonun "Magazin&Haber&Blog" kategorisinde, Yıldız Entegre'nin destekleriyle geçen aylarda yayın hayatına başlayan iletişim platformu "Ağacınİzinde.com", "Halkın Favorisi" ödülünü kazandı.

Bu yıl 19'uncusu düzenlenen, her biri alanında uzman 41 kişilik özel jürinin, kültür-sanattan e-ticarete kadar Türkiye'nin en değerli markalarını değerlendirdiği ödüllerde Ağacınİzinde.com, halk oylamasıyla aldığı birincilik ödülünün yanı sıra, pazarlama ve iletişim profesyonellerinden oluşan jüri değerlendirmesinde de "En iyi blog" kategorisinde ikinci sıraya yerleşti.

Toplam 27 kategoride 1.598 projenin değerlendirildiği Altın Örümcek ödülleri, web, dijital pazarlama, mobil teknolojileri kullanılarak gerçekleştirilen başarılı projelerin daha iyi tanıtılması ve hak ettiği yeri bulması, bu alanda yapılacak yatırımların özendirilmesi ve gündem oluşturulması amacıyla düzenlenen, geleneksel hale gelen Türkiye'deki ilk ve tek bağımsız organizasyon olma özelliğini taşıyor.

Tasarım ve mimari odağında özgün fikirlerin yer bulduğu yenilikçi bir blog anlayışıyla tasarlanan platformda, ilham veren tasarım fikirlerinden, mimar portrelerine, yenilikçi projelerden, ağaç, keşif ve başarı hikayelerinin yer aldığı haber ve videolara kadar 360 derece bir içerik dizisi sunuluyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yıldız Entegre Satış ve Pazarlama Direktörü Selçuk Ormancı, şunları kaydetti:

"Doğadan aldığımız ilhamla tasarladığımız ürünlerle sektörümüze öncülük etmeyi sürdürürken, sektörün sesini duyurmaya ve tasarım odağında iş yapan profesyonelleri tek bir çatıda buluşturmak üzere kurduğumuz fikir platformunu geçtiğimiz aylarda yayına aldık. Kısa süre içerisinde gelen pozitif yorumlar ve üst üste aldığımız ödüller, sektörün bu tarz bir platforma duyduğu ihtiyacın en önemli göstergesi oldu. Sosyal Medya Ödülleri'nin ardından aldığımız Altın Örümcek ödülleri doğru yolda ilerlediğimizin önemli bir göstergesi oldu. Yıldız Entegre olarak Ağacın İzinde'yi desteklemeye ve yaşatmaya devam edeceğiz. Bugün halk oylamasıyla almış olduğumuz ödül ise ayrıca çok kıymetli. Yaptığımız işin doğru hedef kitleye ulaştığını görmek bize gurur ve mutluluk verdi. Aynı heyecan ve vizyon çerçevesinde önümüzde yine değer katan projelerle yolumuza devam edeceğiz."

Ağacınİzinde.com , Altın Örümcek'te Halkın Favorisi oldu

Yıldız Entegre, Türkiye, Altın, Blog, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Ağacınİzinde.com', Altın Örümcek'te 'Halkın Favorisi' oldu - Son Dakika


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