Ağacınİzinde.com, Yıldız Entegre'nin destekleriyle yayın hayatına başladı - Son Dakika

Ağacınİzinde.com, Yıldız Entegre'nin destekleriyle yayın hayatına başladı

14.04.2021 13:29
Ağacınİzinde.com, Yıldız Entegre'nin destekleriyle yayın hayatına başladı, System.String[]

Yıldız Entegre'nin destekleriyle yenilikçi bir blog olarak kurgulanan Ağacınİzinde.

Yıldız Entegre'nin destekleriyle yenilikçi bir blog olarak kurgulanan Ağacınİzinde.com, yayın hayatına başladı.

Yıldız Entegre'den yapılan açıklamaya göre, ilham veren fikir ve projelerin buluştuğu web sitesi, tasarım odağındaki portre ve haber içeriklerinin yanı sıra mimar ve tasarımcıların ortak paydada buluşabilecekleri fikir platformu olarak hizmet verecek.

Yayın hayatına "Ağacın İzinde" mottosuyla başlayan, yenilikçi bir blog olarak kurgulanan Ağacınİzinde.com'un 10 maddelik manifestosunun ilk maddesinde "gezegenin ve insanın iyiliği için" ifadesi yer aldı.

Ağacınİzinde.com, tasarım odağında özgün fikirlerin yer bulduğu yenilikçi bir blog anlayışıyla tasarlandı. İlham veren tasarım fikirlerinden mimar portrelerine, yenilikçi projelerden doğa, keşif ve başarı hikayelerinin yer aldığı haber ve videolara kadar 360 derece bir içerik dizisi sunuluyor.

Hedef kitlesi arasında mimarlar, tasarımcılar, iç mimarlar, endüstriyel tasarımcılar, öğrenciler, akademisyenler ve tasarım odağında iş yapan profesyonellerin yer aldığı platform aynı zamanda, yorum ve eleştiriler ışığında kişilerin seslerini duyurabilecekleri ortak bir fikir platformu niteliği taşıyor.

Finlandiyalı ünlü mimar Alvar Aalto portesinden Galataport'un tasarımcısı Tanju Özelgin ile yapılan video röportaja, Avustralya'da 2000'li yıllarda keşfedilen dinozor ağaçları wollemiler'den biyofilik tasarıma 360 derece tasarıma dair özgün içerikler Ağacınİzinde.com'da okurlarını bekliyor.

Özel kodlamayla farklılaştırılan kullanıcı dostu bir teknoloji sunuluyor

Ferah, sade ve yalın bir tasarım diliyle oluşturulan web sitesi, kullanışlı altyapısı ile masaüstü, tablet ve mobil cihazlarda tam uyumlu olmasının yanı sıra özel kodlamayla farklılaştırılan kullanıcı dostu bir teknoloji sunuyor.

Klasik blog sitesinin ötesinde yenilikçi ve avangart bir tasarım anlayışının hakim olduğu web sitesinde, ziyaretçilerin aradıklarını en kolay şekilde bulabilmesi ve tüm sekmelere kolayca ulaşabilmesi sadece üç tıklama ile mümkün olabiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yıldız Entegre Satış ve Pazarlama Direktörü Selçuk Ormancı, "Tasarım, gün geçtikçe hayatımızın odağında daha fazla yer alıyor. Biz bu platformda tasarımın odağına ağacı koyup fikirlerin ve projelerin hayat bulduğu bir yayın hayali ile yola çıktık. Tasarım dünyasında bulunan herkese ortak paydada buluşabilecekleri 360 derece bir alan sunduk. Tasarımda sıklıkla ağacın izinden gidildiği bir dönemde bu platformun, yenilikçi yaklaşımı ve vizyonuyla sektörümüze değer katacak bir hamle olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Yıldız Entegre, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Ağacınİzinde.com, Yıldız Entegre'nin destekleriyle yayın hayatına başladı - Son Dakika Ekonomi


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