Son Dakika Haberleri: Ağaçköy Ortaokulu'nda Bilim Fuarı

Ağaçköy Ortaokulu'nda Bilim Fuarı

1 saat önce

Kütahya Ağaçköy Ortaokulu öğrenci ve öğretmenleri tarafından hazırlanan robotik kodlama projeleri, 'TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı'nda sergilendi.

Ağaçköy Ortaokulu'nda Bilim Fuarı, System.String[]
Kütahya Ağaçköy Ortaokulu öğrenci ve öğretmenleri tarafından hazırlanan robotik kodlama projeleri, 'TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı'nda sergilendi.

Ağaçköy Ortaokulu'nda düzenlenen ve Gürallar Cam tarafından desteklenen fuara Vali Dr. Ömer Toraman, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, Gürallar Cam Ambalaj Yönetim Kurulu Başkan Vekili Erol Güral, İnsan Kaynakları Direktörü Gökhan Ataokutan, Gürallar Cam Ambalaj Genel Müdürü Abdullah Gayret, Gürallar Cam Ambalaj Yönetim Kurulu Üyesi Ejderhan Gezer ile öğrenciler ve aileleri katıldı.

Vali Toraman, fuar için hazırlanan 10'u robotik kodlama yöntemi ile hazırlanan 23 projenin yer aldığı sergide stantları tek tek gezerek öğrencilerden projeleri hakkında bilgiler aldı.

Fuardaki Fen Bilimleri, Bilişim Teknolojileri, Tarih, Coğrafya, Matematik, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi gibi birçok derse ait her projeyi ilgiyle inceleyen Vali Toraman öğrenci ve öğretmenlere teşekkür ederek başarılar diledi.

Vali Toraman, Okul Müdürü Recep Demirbaş ve Fatih Can ile öğretmenler ve öğrencilere düzenledikleri etkinlik sebebiyle teşekkür etti. - KÜTAHYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 10:29 Kaynak: İHA

Cam, Kütahya, Güncel
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