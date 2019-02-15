Ağaçlandırma Çalışmaları Sürüyor

İl genelinde çiçeklendirme, budama, çimlendirme gibi çalışmalarla şehrin çehresini değiştiren ve estetiğine katkıda bulunan Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekipler, bu kez de Bekir Karabacak Köprüsü'nü Küçükdalyan Mahallesi'ne bağlayan 119. Cadde'yi boydan boya ağaçlandırdı.

Caddeyi, limoni servi ve zakkum ağaçlarıyla donatan ekipler HBB'nin sorumluluğunda olan her cadde, meydan ve sokakta benzer çalışmaların gerçekleştirileceğini bildirdi.