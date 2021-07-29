Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekiplerimiz, şehir merkezinde ağaçlandırma, çim tohumu ekim çalışmaları ve yabani otları ilaçlama çalışmalarına devam ediyor.
Ekim, Son Dakika
Son Dakika › Sadece Haberler › Ağaçlandırma Çalışmalarımız Devam Ediyor - Son Dakika
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