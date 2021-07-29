Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekiplerimiz, şehir merkezinde ağaçlandırma, çim tohumu ekim çalışmaları ve yabani otları ilaçlama çalışmalarına devam ediyor.

Kaynak: Habermetre

Ekim, Son Dakika

Son Dakika › Sadece Haberler › Ağaçlandırma Çalışmalarımız Devam Ediyor - Son Dakika

Bu haber Habermetre tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Habermetre tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Habermetre kurumudur.