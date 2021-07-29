Ağaçlandırma Çalışmalarımız Devam Ediyor - Son Dakika
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Ağaçlandırma Çalışmalarımız Devam Ediyor

29.07.2021 17:21
Ağaçlandırma Çalışmalarımız Devam Ediyor

Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekiplerimiz, şehir merkezinde ağaçlandırma, çim tohumu ekim çalışmaları ve yabani otları ilaçlama çalışmalarına devam ediyor.

Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekiplerimiz, şehir merkezinde ağaçlandırma, çim tohumu ekim çalışmaları ve yabani otları ilaçlama çalışmalarına devam ediyor.

Kaynak: Habermetre
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