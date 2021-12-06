Ağaçlandırma çalışmalarımız devam ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Ağaçlandırma çalışmalarımız devam ediyor

Ağaçlandırma çalışmalarımız devam ediyor

06.12.2021 14:18

Erzincan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerimiz, kentte belirlenen noktalarda ağaçlandırma çalışmalarını sürdürüyor.

Erzincan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerimiz, kentte belirlenen noktalarda ağaçlandırma çalışmalarını sürdürüyor. Ağaçlandırma çalışmaları, program dahilinde tespiti yapılan caddelerde de devam edecek.

Daha yeşil bir Erzincan için çalışmalarını hız kesmeden yürüten Erzincan Belediyesi, kent genelinde ağaçlandırma çalışmalarını devam ettiriyor. Ağaçlandırma çalışmaları kapsamında; Fevzipaşa Caddesi'nde 22 adet, Yeni Sanayi Sitesi bağlantı yolunda 200 adet diş budak ve akça ağacı toprakla buluşturuldu. Kent estetiğine katkı sunan ağaçlandırma çalışmaları, program dahilinde tespiti yapılan caddelerde devam edecek.

Ağaçlandırma çalışmalarının kent yaşamına büyük katkı sağladığını belirten Erzincan Belediye Başkanımız Sayın Bekir Aksun; "Ağaçlandırma çalışmalarımızı Erzincan genelinde belirlediğimiz noktalarda ara vermeden sürdüreceğiz. Daha yeşil ve daha mutlu bir Erzincan için gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz. " ifadelerini kullandı.

Kaynak: Habermetre
YORUMLAR
500

Erzincan Belediyesi, Erzincan, Toplum, Son Dakika

Son Dakika Toplum Ağaçlandırma çalışmalarımız devam ediyor - Son Dakika


Son Dakika
14:57 Galatasaray'ın transfer listesindeki Davinson Sanchez'in menajeri, gelen teklifi doğruladı: Güzel bir ihtimal
14:53 Galatasaray'ın peşinde olduğu Davinson Sanchez'in menajeri teklifi doğruladı: Güzel bir ihtimal
14:23 Sergen Yalçın ile anlaşma sağlayamayan Neftçi Bakü'den beklenmedik hamle! Takımın başına dünyaca ünlü eski futbolcu Mutu'yu getirdiler
14:23 NATO Liderler Zirvesi, çekilen aile fotoğrafıyla birlikte başladı! İşte liderlerin masaya yatıracağı 2 önemli konu
14:19 Sergen Yalçın ile anlaşamayan Neftçi Bakü'den sürpriz hamle! Dünyaca ünlü eski futbolcu Mutu takımın başına geçti
14:19 NATO Liderler Zirvesi aile fotoğrafıyla başladı! Liderler 2 kritik konuyu ele alacak
14:18 Ekrem İmamoğlu'ndan BELTUR Otel Büyükada müjdesi! Tesis İstanbulluların hizmetine girdi
14:14 Ekrem İmamoğlu müjdeyi verdi! BELTUR Otel Büyükada İstanbulluların hizmetine girdi
14:05 Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Zirvesi'nde mevkidaşlarıyla diplomasi trafiğinde! Önce Macron'la sonra Sunak'la bir araya geldi
14:01 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan NATO Zirvesi'nde yoğun diplomasi mesaisi! Önce Macron'la sonra Sunak'la görüştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.07.2023 15:26:19. #1.12#
SON DAKİKA: Ağaçlandırma çalışmalarımız devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement