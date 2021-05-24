Ağaçlandırma sahasında mantar toplayanlara 18 bin lira ceza - Son Dakika

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde geçen yıl çıkan yangında zarar gören ve ağaçlandırmak için tohum ekilen alanda mantar toplayan 22 kişiye 18 bin 356 TL para cezası kesildi.

Taşköprü Kaymakamlığı, yazılı yaptığı açıklamada, Taşköprü'de Derekaraağaç Köyü yangın bölgesinde yasak olmasına rağmen mantar toplayan 22 kişiye Orman Kanununa Muhalefet ve 1593 Sayılı Hıfzıssıhha Kanununa Muhalefetten toplamda 18 bin 356 TL para cezası kesildiğini duyurdu. Halkın bu konuda duyarlı davranmaları istenilen açıklamada, ormanların bir şehrin nefesi olduğu bilincini taşıyarak yeni filizlenen tohumları çiğnememeleri büyük önem taşıdığı ve Orman İşletme Personelleri ve Jandarma ekipleri tarafından yapılacak hiçbir ihlale müsaade edilmeyecek olup ihlallere karşı gerekli yaptırımların uygulanacağı kaydedildi. - KASTAMONU