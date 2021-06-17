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Ağaçlandırma Seferberliği Hız Kesmiyor - Son Dakika

Ağaçlandırma Seferberliği Hız Kesmiyor

17.06.2021 15:07
Ağaçlandırma Seferberliği Hız Kesmiyor, System.String[]

Çölleşme ve erozyona karşı Tarım ve Orman Bakanlığının ağaçlandırma seferberliği sürüyor.

Çölleşme ve erozyona karşı Tarım ve Orman Bakanlığının ağaçlandırma seferberliği sürüyor. Tarım ve Orman Bakanlığı, çölleşme ve erozyona karşı tüm bölgelerde ağaçlandırma ve rehabilitasyon çalışmalarına devam ediyor.

Bakanlık ve genel müdürlük olarak çalışmalara ara vermeksizin devam ettiklerini belirten Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürü Nurettin Taş, toprağın, tarımdan sanayiye, inşaattan turizme kadar birçok sektörün temel faktörü, ana kaynağı olduğuna işaret etti. Taş, gıda ihtiyacının yüzde 95'inin topraktan karşılandığını söyledi. Taş, toprağın kısa sürede oluşmadığına işaret ederek, birçok araştırmada tarım yapılabilir 50 santimetrelik bir toprağın oluşma sürecinin yaklaşık 20 bin yılı bulduğunu anlattı. Çölleşme hassasiyet haritasına göre, sahip olduğu iklim ve topografya şartlarına bağlı olarak, ülkenin yaklaşık dörtte birinin yüksek çölleşme riski altında bulunduğunu belirten Taş, "Ülkemizin de içinde bulunduğu Akdeniz Havzası, iklim değişikliğinden en çok etkilenecek bölgeler arasındadır. O nedenle Tarım ve Orman Bakanlığı olarak bu cennet vatanımızın her bir karış toprağını korumak, çölleşme ve erozyonu önleyerek üretim kapasitesini güçlendirmek için yoğun bir gayret gösteriyoruz. Vatandaşlarımıza da 'Çölleşmeye Dur de Toprağına Sahip Çık' diyoruz. " ifadelerini kullandı. Taş, Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü olarak toprağı korumak için gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceklerini belirterek, "Kısacası; toprak özümüz, korumak sözümüz. " dedi.

Ankara Orman Bölge Müdürü Veysel Kodalak, Adana Orman Bölge Müdürü Mahmut Yılmaz ve Konya Orman Bölge Müdürü Cafer Bal sorumlu oldukları illerdeki çalışmalara değindi.

Ankara Bölge Müdürü Kodalak "Bölge müdürlüğü olarak son 20 yıl içerisinde 49 bin 584 hektarlık alanda ağaçlandırma yaparak 50 milyon fidanı toprakla buluşturduk. 70 bin 882 hektar alanda erozyon kontrolü yaparak 90 milyon fidanı toprakla buluşturduk. 179 bin 500 hektar alanda da rehabilitasyon faaliyetlerini izleyerek 57 milyon fidanı toprakla buluşturduk. Toplamda yaklaşık 300 bin hektar alanda 197 milyon fidan toprakla buluştu. " deklinde konuştu.

Adana Bölge Müdürü Yılmaz Akyatan Lagünü ormanında olduğu gibi burada da gelir getirici türlerin dikildiğini belirterek, "Bu bölgede de yaptığımız çalışmalar neticesinde ileriki yıllarda hem vatandaşlarımızın ekonomisine kakı sağlanacak, hem de bölgemiz için zengin bir kaynak olan biyolojik çeşitliliğin devamı sağlanacak. " diye konuştu.

Karapınar-Ayrancı hattında yürütülen ağaçlandırma seferberliğine dikkati çeken Konya Bölge Müdürü Bal, şu ifadeleri kullandı: "Burası ülkemizde çölleşmeye en müsait, yağışı en az alan ve tahribatın en fazla olduğu bir alan ancak Bakanlığımız, saha çalışmalarıyla bu alanları kazanmakta ve çölleşmeyle mücadelede destan yazmaktadır. Ayrancı sahası yaklaşık 5 bin 200 dönüm ve 825 bin fidanın dikildiği bir ormanımızdır. 2015-2016 yılında oluşturduğumuz bu saha, metrekareye ortalama 300 milimetre yağış düşen bir yerde, çölleşmeyle mücadelede büyük bir örnek, büyük bir başarıdır. " ankara adana konya türkiye çölleşme erozyon mücadele ağaçlandırma

Ağaçlandırma Seferberliği Hız Kesmiyor

Rehabilitasyon, Çölleşme, Ankara, Tarım, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Ağaçlandırma Seferberliği Hız Kesmiyor - Son Dakika


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