Son Dakika Haberleri: Ağaçlandırmaya "Hükümlü" Desteği

Ağaçlandırmaya "Hükümlü" Desteği

1 saat önce

Denetimli serbestlik kapsamında, geçen yıl kamuya yararlı bir işte çalışma yükümlülüğü bulunan 25 bin 837 hükümlü, 529 bin 82 fidan dikti.

Ağaçlandırmaya
KEMAL KARADAĞ - Denetimli serbestlik kapsamında, geçen yıl kamuya yararlı bir işte çalışma yükümlülüğü bulunan 25 bin 837 hükümlü, 529 bin 82 fidan dikti.

AA muhabirinin Adalet Bakanlığından aldığı bilgiye göre, cezanın sosyal hayat içerisinde infazını sağlayan denetimli serbestlik kapsamında, bazı hükümlülerin kamu hizmetinde ücretsiz çalışması kararlaştırıldı.

Hükümlülerin topluma kazandırılmasını amaçlayan denetimli serbestlik ile 2006'dan bugüne kadar yaklaşık 700 bin kamu hizmeti cezası, denetimli serbestlik müdürlüklerinin koordinesinde infaz edildi.

Bazı hükümlüler, kamuya yararlı bir işte çalışma yükümlülüğü çerçevesinde, cezalarını fidan dikerek ve ağaç bakımı yaparak çekti.

Bu kapsamda, geçen yıl 25 bin 837 hükümlü, bin 406 hektarlık alanda 529 bin 82 fidanı toprakla buluşturdu. Öte yandan hükümlülerce, 1 milyon 227 bin 190 ağacın da bakımı yapıldı.

Yapılan çalışmalarla fidan diken ve ağaç bakımı yapan hükümlüler, Türkiye'deki ağaçlandırılmış alan ve orman sayısının artmasına da katkı sağladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 01:33 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İkinci El Araç Alımında Ekspertiz Raporu 1 Nisan'dan İtibaren Zorunlu Olacak Deniz Çakır'ın Sözlü Tacizine Uğradıklarını Söyleyen Başörtülü Kadınların Avukatından Yeni Açıklama: Yansıtılanın Fazlası Yaşandı

Kemal Kılıçdaroğlu'nun Kaybettiği Tazminatlar İçin CHP'li Vekiller Aralarında 5'er Bin TL Toplayacak İş Yeri Soyulan Esnaf, Hırsızın Gönderdiği Mesajla Neye Uğradığını Şaşırdı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.1.2019 14:51:08. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ağaçlandırmaya "Hükümlü" Desteği
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]