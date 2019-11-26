Son Dakika Haberleri: ' Ağaçlar Ayakta Ölür' 3 Ocak'ta perde diyecek
Son Dakika Magazin ' Ağaçlar Ayakta Ölür' 3 Ocak'ta perde diyecek - Son Dakika Magazin

' Ağaçlar Ayakta Ölür' 3 Ocak'ta perde diyecek

6 saat önce

Nevra Serezli, Erhan Yazıcıoğlu ve Arif Güney'in başrollerini paylaştığı oyun, dağılan ailesini bir araya getirmek için büyük risk alan bir adamın öyküsünü anlatıyor.

' Ağaçlar Ayakta Ölür' 3 Ocak'ta perde diyecek, System.String[]

Nevra Serezli, Erhan Yazıcıoğlu ve Arif Güney'in başrollerini paylaştığı oyun, dağılan ailesini bir araya getirmek için büyük risk alan bir adamın öyküsünü anlatıyor.

Erhan Yazıcıoğlu, Nevra Serezli, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 09:18 
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