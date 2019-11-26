Son Dakika › Magazin › ' Ağaçlar Ayakta Ölür' 3 Ocak'ta perde diyecek - Son Dakika Magazin
' Ağaçlar Ayakta Ölür' 3 Ocak'ta perde diyecek
6 saat önce
Nevra Serezli, Erhan Yazıcıoğlu ve Arif Güney'in başrollerini paylaştığı oyun, dağılan ailesini bir araya getirmek için büyük risk alan bir adamın öyküsünü anlatıyor.
Nevra Serezli, Erhan Yazıcıoğlu ve Arif Güney'in başrollerini paylaştığı oyun, dağılan ailesini bir araya getirmek için büyük risk alan bir adamın öyküsünü anlatıyor.
Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 09:18
Emmy ödülü alan usta oyuncu Haluk Bilginer kimdir? Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç birlikte görüntülendi Genç oyuncu Taner Ölmez, Instagram hesabından sevgilisi Ece Çeşmioğlu'nun doğum gününü kutladı Serdar Ortaç'ın tek celsede boşandığı eşi Chloe Loughnan'a yeniden evlenme teklifi ettiği iddia edildi