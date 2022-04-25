"Ağaçlar Ayakta Ölür" adlı tiyatro oyunu Mardin'de seyirciyle buluştu - Son Dakika

Mardin Büyükşehir Belediyesi Kültür Turizm ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı tarafından Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında "Ağaçlar Ayakta Ölür" adlı tiyatro oyunu sahnelendi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, başrollerini usta oyuncu Nevra Serezli ve Nuri Gökaşan'ın üstlendiği oyun, İspanyol yazar, şair Alejandro Casona'nın dünya klasikleri arasında yer alan bir duygusal komedi.

İyilik ve sevgi kavramında yoğunlaşan oyun, dağılan aileyi bir araya getirmek için büyük bir risk alan bir adamın karısına yapmaya çalıştığı iyilik ve Nevra Serezli'nin torun özlemiyle dolu yüreği üzerine kurulu.

Atatürk Kültür Merkezinde sahnelenen, Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş'ın da seyrettiği tiyatro oyununa vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

80 dakika süren tiyatro oyunu izleyenlerin beğenisini topladı.