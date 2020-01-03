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"Ağaçlar Ayakta Ölür" tiyatro oyunu 5 Ocak'ta sahnede
6 saat önce
Nevra Serezli, Erhan Yazıcıoğlu ve Arif Güney'in başrollerini paylaştığı oyun, dağılan ailesini bir araya getirmek için büyük risk alan bir adamın öyküsünü anlatıyor.
Nevra Serezli, Erhan Yazıcıoğlu ve Arif Güney'in başrollerini paylaştığı oyun, dağılan ailesini bir araya getirmek için büyük risk alan bir adamın öyküsünü anlatıyor.
Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 03:52
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