"Ağaçlar Ayakta Ölür" tiyatro oyunu 5 Ocak'ta sahnede - Son Dakika
Son Dakika Magazin 'Ağaçlar Ayakta Ölür' tiyatro oyunu 5 Ocak'ta sahnede - Son Dakika Magazin

"Ağaçlar Ayakta Ölür" tiyatro oyunu 5 Ocak'ta sahnede

6 saat önce

Nevra Serezli, Erhan Yazıcıoğlu ve Arif Güney'in başrollerini paylaştığı oyun, dağılan ailesini bir araya getirmek için büyük risk alan bir adamın öyküsünü anlatıyor.

Nevra Serezli, Erhan Yazıcıoğlu ve Arif Güney'in başrollerini paylaştığı oyun, dağılan ailesini bir araya getirmek için büyük risk alan bir adamın öyküsünü anlatıyor.

Erhan Yazıcıoğlu, Nevra Serezli, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 03:52 
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