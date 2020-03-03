Ağaçlar bahara budanarak hazırlanıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ağaçlar bahara budanarak hazırlanıyor - Son Dakika

Ağaçlar bahara budanarak hazırlanıyor

6 saat önce

Çankaya Belediyesi budama çalışmalarını sürdürüyor.

Ağaçlar bahara budanarak hazırlanıyor, System.String[]

Çankaya Belediyesi budama çalışmalarını sürdürüyor. Kasım ayında başlayan budama dönemi boyunca bin 615 sokak ağacı budanırken birçok mahallede çalışmalar tamamlandı.


Ağaçları bahara ve yaza hazırlamak ve halk sağlığını korumak için budama dönemini yoğun çalışarak değerlendiren Çankaya Belediyesi ekipleri, Kasım ayından beri bin 625 sokak ağacını budadı.


Her yıl Kasım'da başlayan ve Mart sonuna kadar devam eden budama mevsiminde yapılan budama çalışmalarıyla ağaçlar bahara kurumuş dallarından arınmış olarak çok daha güçlü çıkıyor. Mart ayı sonuna kadar devam edecek çalışmalar kapsamında 850 ağacın daha budanmasını planlayan Belediye ekipleri, aynı zamanda vatandaşların can ve mal güvenliği için tehlike oluşturabilecek dalları da temizleyerek halk sağlığını korumuş oluyor.


Çankaya Belediyesi ekipleri, tüm yıl boyunca vatandaşlardan gelen talepleri ve ihbarları da değerlendirerek çalışmalarını sürdürüyor. - ANKARA

Çankaya Belediyesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 01:55 Kaynak: İHA
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