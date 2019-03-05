Ağaçlar Çiçek Açması Gerekirken Buz Tuttu" - Kars

Dondurucu soğukların etkili olduğu Doğu Anadolu Bölgesi'nde, Erzurum ve Ağrı'da kar yağışı beklendiği bildirildi.

Dondurucu soğukların etkili olduğu Doğu Anadolu Bölgesi'nde, Erzurum ve Ağrı'da kar yağışı beklendiği bildirildi.



Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, bölgede havanın parçalı yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren gece saatlerine kadar ise Erzurum'un doğu ve güney kesimleri ile Ağrı genelinde hafif kar yağışı bekleniyor.



Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar güney yönünden orta kuvvette esecek.



Gece en düşük hava sıcaklığı Iğdır'da 0, sıfırın altında olmak üzere Erzincan'da 1, Ağrı'da 4, Erzurum'da 11, Kars'ta 17 ve Ardahan'da 20 derece ölçüldü.



Günün beklenen en yüksek sıcaklığının ise Erzincan ve Iğdır'da 12, Ardahan ve Kars'ta 3, Ağrı'da 1 derece olması bekleniyor.



Kar kalınlıkları Ağrı'da 59, Erzurum'da 37, Ardahan'da 16, Kars'ta 15, kayak merkezlerinden Ergan'da 195, Palandöken'de 107, Konaklı'da 104 ve Sarıkamış'ta 92 ve Yalnızçam'da 31 santimetre ölçüldü.



Yetkililer, bölgede sabah ve gece buzlanma ile don, yer yer pus hadisesinin olabileceğine dikkati çekerek gün içinde çığ riski bulunması nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunması uyarısı yaptı.



Erzurum ve Kars'ta 118 mahalle ve köye ulaşım sağlanamıyor



Bölgede bir süredir aralıklarla etkili olan kar yağışı sebebiyle Erzurum'da 114, Kars'ta da 4 olmak üzere toplam 118 köy ve mahalle yolunda ulaşım sağlanamıyor.



Bu kentlerdeki söz konusu yolların ulaşıma açılması için ekiplerin karla mücadele çalışması devam ediyor.



Gece en düşük hava sıcaklığının sıfırın altında 20 derece ölçüldüğü Ardahan'da soğuk hava nedeniyle çatılarda buz sarkıtları oluştu.



Olumsuz hava koşulları yüzünden yabani hayvanların yiyecek bulmakta güçlük çektiği kentte bazı vatandaşlar, güvercinlere yem verdi.



Kars'ta da soğuklar yüzünden ağaçlar kırağı ile kaplandı, bina çatılarında ve ağaçlarda buz sarkıtları oluştu.



Kentte, İl Özel İdaresi ekipleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşıma kapalı olan Arpaçay'daki 1, Kağızman'daki 2, Sarıkamış'taki 1 köy yolunu açmaya çalışıyor.



"Ağaçlar çiçek açması gerekirken buz tuttu"



Karslı vatandaşlardan Mikail Ayaz, soğuk havanın etkisin sürdürdüğünü ifade ederek, "Kars'ın baharı da böyle her taraf buz, mart ayındayız, ağaçlar çiçek açması gerekirken buz tuttu. Kars buz şehri ama burada yaşamak çok zor." dedi.



Esnaf Serdar Guda ise her gün temizlemelerine rağmen yinede çatılarda buz sarkıtları oluştuğunu ifade ederek, "Sabah işe geldiğimizde çatılarda buz sarkıtları oluyor, vatandaşın kafasına buz sarkıtları düşmesin diye elimizden geldiğince buzları kırıyoruz." diye konuştu.

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