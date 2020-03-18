Ağaçlar çiçek açtı, bahçeler düğün fotoğrafçılarının mekanı oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ağaçlar çiçek açtı, bahçeler düğün fotoğrafçılarının mekanı oldu - Son Dakika

Ağaçlar çiçek açtı, bahçeler düğün fotoğrafçılarının mekanı oldu

6 saat önce

HAVA sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği Malatya'da, kayısı ağaçları çiçek açtı.

Ağaçlar çiçek açtı, bahçeler düğün fotoğrafçılarının mekanı oldu, System.String[]

HAVA sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği Malatya'da, kayısı ağaçları çiçek açtı. Kayısı bahçeleri, manzarası ile yeni evlenen çiftlerin açık hava stüdyosuna dönüştü.

Avrupa Birliği'nden (AB) coğrafi işaret tescili alan ve yeryüzündeki 17 milyon kayısı ağacından yaklaşık 8 milyonunun yetiştiği Malatya'da, kayısı ağaçları çiçek açınca bahçeler beyaza büründü. Güzel görüntülerin ortaya çıkmasıyla düğün fotoğrafçıları da manzarayı fırsat bilerek, yeni evlenen çiftlerin fotoğraflarını kayısı bahçelerinde çekmeye başladı. Ziraat Mühendisleri Odası Malatya Şube Başkanı Fevzi Çiçek, mevsimin Malatya için farklı olduğunu kaydederek, "Bu mevsimin 2 boyutu var. Biri ilkbaharın gelmesinin müjdelenmesi, her tarafın pamuk tarlası gibi bembeyaz çiçeklerin olmasıyla görselliğin kazanması. Bir de çiftçilik açısından. Ekonomik açıdan dediğimizde; iktisadi açıdan faaliyetin, çiftçilik faaliyetinin başlangıç dönemi olarak başlıyor. Bu yıl sıcakların yüksek olması nedeniyle ilk çiçeklenmenin görülmesiyle beraber çiçeklenme süreci hızlı gelişti" diye konuştu.

Kayısı çiftçisi Nevzat Şimşek de kayısı çiçeklenmesinden korkularının olmadığını belirterek, "Çiçekler sağlam, ilerleyen süreçlerde bir don olacağını bilemeyiz ama şu an korkulacak bir durum yok. Bunun önlemini ilaçlama yaparak alıyoruz. Ondan sonra ürünlerimizi kaliteli bir şekilde elde etmeye çalışıyoruz" dedi.

Düğün fotoğrafçısı Yusuf Karaoğul, Malatya'da her mevsimin farklı güzelliği olduğunu dile getirerek, "Kayısılar çiçek açınca gerçekten muazzam görüntüler ortaya çıkıyor. Düğün fotoğrafçısı olarak bunu değerlendiriyoruz. Kayısı bahçelerinde bu mevsimde mükemmel görüntüler ortaya çıkıyor. Kayısı bahçeleri bizim için doğal stüdyoya dönüştü ve yeni evlenen çiftlerimiz de en güzel günlerinin fotoğraflarını burada çektirmek istiyor" diye konuştu.


Avrupa Birliği, Malatya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 11:13 Kaynak: DHA

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