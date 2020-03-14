Ağaçlar çiçek açtı, Düzce'ye bahar geldi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ağaçlar çiçek açtı, Düzce'ye bahar geldi - Son Dakika

Ağaçlar çiçek açtı, Düzce'ye bahar geldi

6 saat önce

DÜZCE (İHA) – Düzce'de çiçek açan erik ağacı baharı getirdi.

Ağaçlar çiçek açtı, Düzce'ye bahar geldi, System.String[]

DÜZCE (İHA) – Düzce'de çiçek açan erik ağacı baharı getirdi. Pembenin her tonunun mevcut olduğu ağaçlar sayesinde Düzce'nin bir çok noktası rengarenk oldu.


Kış aylarının oldukça ılıman geçtiği Düzce'de mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı sonrasında meyve ağaçları baharın habercisi olan çiçeklerini açtı. Pembenin her tonunun mevcut olduğu ağaçlar sayesinde Düzce'nin bir çok noktası rengarenk oldu. Vatandaşlar ise ağaçların erken çiçek açması nedeni ile meyvelerinin dökülmesinden endişe ediyor. - DÜZCE

Düzce, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 09:46 Kaynak: İHA
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