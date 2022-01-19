Ağaçlar devrildi, araçlar yolda mahsur kaldı - Son Dakika

- Ağaçlar devrildi, araçlar yolda mahsur kaldı

ADIYAMAN - Adıyaman'da, önceki günden bu yana devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle kent merkezinde bir çok ağaç devrilirken araçlar ise yollarda mahsur kaldı.

Önceki gün öğle saatlerinde başlayan ve etkisini hız kesmeden devam ettiren kar yağışı nedeniyle bir çok ağaç, üzerinde bulunan karın ağırlığına dayanamayarak gövdelerinden kırıldı. Adıyaman Belediyesi iş makineleri ile belediye temizlik personelleri ise kaldırım ve yollarda kar temizleme çalışması gerçekleştirdi. Yolda mahsur kalarak ilerleyemeyen araç sürücülerinin yardımına ise vatandaşlar koştu. Uzun bir aradan sonra yoğun kar yağışının yaşandığı Adıyaman'da, bazı vatandaşlar kayrak karın tadını çıkarırken bazı vatandaşlar ise yaptıkları kardan adamlarla fotoğraf çekti.