Son Dakika Haberleri: Ağaçlar kırıldı, yollar göle dündü
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Ağaçlar kırıldı, yollar göle dündü

1 saat önce

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bir anda bastıran yağış caddeleri göle çevirdi, yer yer ağaçlar kırıldı.

Ağaçlar kırıldı, yollar göle dündü, System.String[]

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bir anda bastıran yağış caddeleri göle çevirdi, yer yer ağaçlar kırıldı.


Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarından sonra Trakya Genel Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'de beklenen yağış bir anda bastırdı. Kırklareli'nin Lüleburgaz İlçesinde yağışın bir anda bastırması ile vatandaşlar hazırlık yakalanırken cadde araları beş dakikada göle döndü. Yağışın etkisi ile sokak aralarında bulunan bazı ağaçların dallarında kırılmalar meydana geldi. Kent genelinde yağış etkisini sürdürüyor. - KIRKLARELİ

Trakya Bölgesi, Lüleburgaz, Kırklareli, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 05:13 Kaynak: İHA
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