Son Dakika Haberleri: Ağaçlar Oya Açtı

Ağaçlar Oya Açtı

38 dakika önce

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde açılan örgü kursuna katılan 14 kadın ilmek ilmek dokudukları desenlerle asırlık çınarları giydirdi.

Ağaçlar Oya Açtı, System.String[]
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde açılan örgü kursuna katılan 14 kadın ilmek ilmek dokudukları desenlerle asırlık çınarları giydirdi.

BALMEK ve Sındırgı Belediyesi iş birliği ile açılan örgü kursuna katılan 14 kadın, ilmek ilmek dokudukları desenlerle Zeytindalı Meydan Park'ta bulunan asırlık çınarları giydirdi. Akpınar Yaşam Merkezi'nde kahvaltı buluşması ile başlayan program Zeytindalı Meydan Park'ta ağaçların süslenmesi ile devam etti. Farklı farklı desenlerin yer aldığı örgüler ağlarla birleştirilerek ağaçlar süslendi.

En fazla ilmek atan Nazmiye Karaşahin'e Belediye Başkanı Ekrem Yavaş tarafından teşekkür belgesi verildi. Karaşahin, duygularını, "Ben Bandırma'dan geldim. Beş sene oldu. Buralıyım zaten. Memleketimi çok seviyorum, çok değişiklik var. İlçem adına bir şeyler yapabilmekten dolayı çok mutluyum. Bütün arkadaşlarıma ve belediye başkanım Ekrem Yavaş'a kadınlarımıza verdiği değer ve ilçeye yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu. - BALIKESİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 09:14 Kaynak: İHA

Balıkesir, Sındırgı, Yaşam
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kavga Ettiği Kocasını Önce Bıçakladı, Sonra Ölmemesi İçin Yalvardı Ankara'daki Kargo Şirketinden Gelen Koku AFAD Ekiplerini Harekete Geçirdi

Genç Kadının Uçakta Yaşadığı Rezalet Dünya Gündemine Oturdu! Kontrolden Çıkan Otomobil İki İş Yerine Girdi: 3 Yaralı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.3.2019 09:52:56. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ağaçlar Oya Açtı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]