Son Dakika Haberleri: Ağaçlar zarar görmesin diye beton köprüyü deldiler
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Ağaçlar zarar görmesin diye beton köprüyü deldiler

6 saat önce

Bursa'da ağaçlar zarar görmesin diye beton köprüyü deldiler.

Bursa'da ağaçlar zarar görmesin diye beton köprüyü deldiler.

Yeşiliyle ünlü Bursa'da ağaca ayrı bir önem veriliyor. Büyükşehir Belediyesi, 90'lı yıllarda, Gökrede Caddesinde bulunan palmiye ağaçlarına zarar vermemek için farklı bir metot denedi. Beton köprüde, kökleri dere yatağında olan ağaçlar için büyük delikler bırakıldı. Böylece palmiyelerin toprakla teması kesilmedi. Ağaçlar beton deliklerin içinde büyümeye devam etti. Caddeye ayrı bir güzellik katan palmiyeler böylece kurumazken, ilk günkü canlılığını hala koruyor. Şehirde yeşile zarar vermemek için beton köprünün delinmesi herkesin takdirini kazanıyor. Ağaçların bulunduğu yol güzelliğiyle herkesi kendine hayran bırakıyor.

Gökdere Caddesinde yıllardır esnaflık yapan Mehmet Bilen, "Bu yol buradan 90'lı yılların sonunda geçti. Yol üzerinde bulunan palmiye ağaçları devrilmesin diye beton köprü delinip bu ağaçlar yolun içinden çıkarıldı. Onlarca yıllık ağaçlar caddeye ayrı bir hava ve yeşillik katıyor. Biz de onları gözümüz gibi koruyoruz" dedi.

(İHA)

Ağaçlar zarar görmesin diye beton köprüyü deldiler

Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 04:30 Kaynak: İHA
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