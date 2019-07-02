Son Dakika Haberleri: Ağaçlara asılan ilanlar zarar veriyor
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Ağaçlara asılan ilanlar zarar veriyor

49 dakika önce

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde ağaç gövdelerine asılan korsan el ilanlarını tutturmak için kullanılan zımba, çivi ve raptiyeler, virüslere karşı korunmasız hale gelen ağaçların ölümüne neden oluyor.

Ağaçlara asılan ilanlar zarar veriyor, System.String[]
Yalova'nın Çınarcık ilçesinde ağaç gövdelerine asılan korsan el ilanlarını tutturmak için kullanılan zımba, çivi ve raptiyeler, virüslere karşı korunmasız hale gelen ağaçların ölümüne neden oluyor.

Çınarcık merkezindeki ağaçlar, gövdelerine zımba, çivi ve raptiyelerle çakılan korsan el ilanları yüzünden zarar görüyor. İlan parası vermek istemeyen kişilerce hazırlanıp, asılan ilanların yoğun olduğu bölgelerin başında merkezde bulunan ağaçlar geliyor. Ağaçların gövdelerine asılan korsan ilanlar arasında kiralık ve satılık ev, öğrenci yurdu, tesisat ve tadilat işi ilanları yer alıyor. İlanların asılmasında kullanılan zımba, çivi ve raptiye gibi delici metal araçlar ise ağaçları, dışarıdan gelebilecek hastalıklara açık hale getiriyor. Korsan ilanlar konusunda belediyelerin denetimlerini sıklaştırması gerektiğini belirten vatandaşlar, hem kötü görüntü oluşturduklarını hem de ağaçlara zarar verdiklerini dile getirdiler.

"Mikropların girme oranı artıyor"

Yapılan bu kanunsuz işlemin doğru olmadığını söyleyen vatandaşlar, "Bu ilanlar ağacın kabuğuna asılıyor. Ama bu bir defa yapılmıyor. Ağaç bir şekilde zedelenmiş oluyor. Zımbayla açılan her delikten bitkiye zarar verebilecek mikropların girme imkanı daha çok artıyor. Ağaç zedelendiği için gelişimine olumsuz etkisi oluyor. Zedelenmiş ağaç, iklimsel dış etkenlere daha çok maruz kalıyor. Bu konuda belediyelerin daha sık denetleme yapması lazım" dediler. - YALOVA
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 10:43 Kaynak: İHA
Çınarcık, Yalova, Güncel
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