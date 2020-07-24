Ağaçlara çarpan otomobil yol ortasına devrildi: 2 yaralı - Son Dakika

Ağaçlara çarpan otomobil yol ortasına devrildi: 2 yaralı

Ağaçlara çarpan otomobil yol ortasına devrildi: 2 yaralı Karaman'da kontrolden çıkan bir otomobilin ağaçlara çarparak yol ortasına devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Ağaçlara çarpan otomobil yol ortasına devrildi: 2 yaralı

KARAMAN - Karaman'da kontrolden çıkan bir otomobilin ağaçlara çarparak yol ortasına devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Çeltek Mahallesi Karaman- Mersin çevre yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Süleyman Ç'nin (30), kullandığı 33 ADZ 925 plakalı Honda otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüjdeki ağaçlara çarparak yol ortasına devrildi. Kazada sürücü ile birlikte otomobilde yolcu olarak bulunan Serhat İ. (22), yaralandı. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle kapanan yolda polis ekipleri güvenlik tedbir alırken, itfaiye ekiplerinin yardımıyla araçtan çıkartılan yaralılar ise ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kaza nedeniyle bir süreliğine tek şeridi trafiğe kapanan yol, aracın olay yerinden kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Hastanede tedavi altına alınan 2 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ağaçlara çarpan otomobil yol ortasına devrildi: 2 yaralı

Karaman, Mersin, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2020 10:40

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ağaçlara çarpan otomobil yol ortasına devrildi: 2 yaralı - Son Dakika
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