Son Dakika Haberleri: Ağaçlara Kuş Evler Monte Edildi

Ağaçlara Kuş Evler Monte Edildi

19 dakika önce

Osmanlı döneminin en güzel eserleri arasında yer alan kuş evleri Pazaryeri'nde yeniden hayat buldu.

Ağaçlara Kuş Evler Monte Edildi, System.String[]
Osmanlı döneminin en güzel eserleri arasında yer alan kuş evleri Pazaryeri'nde yeniden hayat buldu.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde belediye ekipleri tarafından çeşitli ağaçlara monte edilen yuvalar, kuşlar tarafından hemen sahiplendi. Pazaryeri Belediyesi tarafından anlamlı bir çalışmaya imza atılırken, ilkbaharın gelmesiyle ilçede ağaçlarda yuva yapmaya çalışan kuşlar unutulmadı. İtfaiye yardımı ile ağaçlara takılan 20'ye yakın kuş evlerine kuşlar hemen sahiplenirken, bu durum vatandaşlar tarafından sevinçle karşılandı.

Konu hakkında açıklama yapan Pazaryeri Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, "İlkbaharın ilk günlerini yaşadığımız şu zamanda kuşlar yavrularını yapacak ağaç dalları aramakta. Bizlerde bu konuya duyarsız kalmayarak ilçemizde çeşitli ağaçlara 20'ye yakın kuş evleri monte ettik ve her canlının yaşamaya hakkı var. Biz yardıma muhtaç bu hayvanlar için Osmanlı zamanındaki kadar ihtişamlı kuş köşkleri olmasa böyle tasarladığımız güzel kul evlerini ağaçlara astık. Doğa sadece biz insanların değil; doğayı tüm canlılarla paylaşıyoruz. dedi. - BİLECİK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 11:30 Kaynak: İHA

Bilecik, Pazaryeri, Güncel
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