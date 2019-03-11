Son Dakika Haberleri: Ağaçları Devirdi, Aydınlatma Direğine Çarparak Durabildi: 1 Yaralı

Ağaçları Devirdi, Aydınlatma Direğine Çarparak Durabildi: 1 Yaralı

13 dakika önce

Samsun'da refüjdeki ağaçları devirdikten sonra aydınlatma direğine çarparak durabilen hafif ticari araçtaki 1 kişi yaralandı.

Ağaçları Devirdi, Aydınlatma Direğine Çarparak Durabildi: 1 Yaralı, System.String[]
Samsun'da refüjdeki ağaçları devirdikten sonra aydınlatma direğine çarparak durabilen hafif ticari araçtaki 1 kişi yaralandı. Kaza anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Canik ilçesi Yeni Mahalle Ali Rıza Bey Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Murat Onay idaresindeki 55 ABP 935 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çıkıp önce ağaçları devirdi sonra aydınlatma direğine çarparak durabildi. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan şahıs sağlık ekiplerince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Araçta büyük çapta maddi hasar meydana getiren ve trafiği ise bir süre aksatan kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaza anı ise güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi. Görüntülerde aracın akan trafikte sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi ve refüje çıktıktan sonra önce ağaçları devirmesi sonra ise elektrik direğine çarpması yer alıyor. - SAMSUN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 02:20 Kaynak: İHA

Yeni Mahalle, Canik, Samsun, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Meral Akşener'den Erdoğan'a: Senden Toz Zerresi Kadar Korkarsam Namerdim İntihar Eden Talihsiz Vatandaştan Geriye Borçlarının Yazılı Olduğu Dekont Kaldı

Otomobilini Trenin Üzerinde Bırakıp Kaçtı! Ana Sınıfı Öğretmeni, Erkek Arkadaşını Bıçaklayıp Rehin Aldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.3.2019 14:33:09. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ağaçları Devirdi, Aydınlatma Direğine Çarparak Durabildi: 1 Yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]