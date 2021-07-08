Ağaçları kesmeye gönülleri el vermedi, ortaya bu manzara çıktı - Son Dakika

Ağaçları kesmeye gönülleri el vermedi, ortaya bu manzara çıktı

Sivas'ta cami bahçesindeki şadırvan fanus içerisine alındı, içeride kalan iki ağaç kesilmeyince ortaya bu ilginç manzara çıktı.

SİVAS - Sivas'ta cami bahçesindeki şadırvan fanus içerisine alındı, içeride kalan iki ağaç kesilmeyince ortaya bu ilginç manzara çıktı.

Sivas kent merkezinde bulunan tarihi Uzun Hacıoğlu Cami'nin bahçesinde bulunan abdesthane çam çerçevelerle genişletildi. Projenin içerisinde kalan iki ağaç kesilmedi. Proje ağaçların şekline göre çizildi. Tahmini 30-40 yaşında olan Çınar ve Kestane ağaçları şadırvanın içerisinde kaldı. Ortaya çıkan ilginç manzara görenlerin dikkatini çekiyor. Çevre dostu proje ise hem örek teşkil ediyor hem de görenlerin takdirini topluyor.

Nevzat Zorlu, sürekli bu bu camide namaz kıldığını belirterek, "Buradaki genel amaç hem yeşili korumak adına hem de ağaçlara zarar vermemek. Projede belediyede SİT komisyonuna kuruluna haber vermek suretiyle ağaçlara zarar vermemek için bu şekilde dizayn edildi. Ağaçların herhangi bir olumsuz etkisi yok içeriye. Abdest almaya herhangi bir mani durum teşkil etmiyor. Birisi çınar ağacı diğeri at kestanesi dediğimiz ağaç. En az 30-40 yıllık ağaçlar" diye konuştu.

Nail Sertakan, projenin herkese örnek teşkil etmesini isteyerek, "Bulunduğumuz cami çok eski bir cami. 1800'lü yıllarda yapılmış bir cami. Ben yıllardır bu camide namaz kılıyorum. Bundan 4-5 sene önce arkamda gördüğünüz abdesthaneler kapalı alan içerisine alındı sıcak su verildi. Yaşlı insanlar var abdest alırken baya zorlanıyorlar bazen. Biz de müdahale ederek burada gördüğünüz çok eski çınar ağaçlarını var. Bir ağaç bir canlı demektir. Herkesin ağaçlara sahip çıkması lazım ülkenin geleceği için, iklim geleceği için, hayat geleceği için ağaçlar son derece önemlidir. Ben hiçbir camide görmedim. Bu iki tane ağacımız koruma altına alındı. Hem korunuyor hem de hiç kesilmeden, zarar görmeden abdesthanenin içerisinde kaldı. Dolayısıyla ilginç bir durum meydana geldi. Bunun herkese örnek teşkil etmesini istiyoruz. Ağaçların ne kadar kıymetli olduğunu gerekirse ağacı kesmeden binanın yıkılması gerektiğini düşünüyorum. Görenler şaşkınlık yaşıyorlar ve buraya gelip abdest almak istiyorlar" dedi.