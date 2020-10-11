Ağaçları oyarak muhteşem sanat eserlerine dönüştürüyorlar - Son Dakika

Ağaçları oyarak muhteşem sanat eserlerine dönüştürüyorlar

11.10.2020 10:52

- Ağaçları oyarak muhteşem sanat eserlerine dönüştürüyorlar Ahşap oyma sanatı ile Selçuklu ve Osmanlı dönemini gelecek nesillere aktarıyorlar Palandöken Belediyesi Recep Tayyip Erdoğan Kültür Merkezinde ahşap oymacılığı sanatı yaşatılmaya devam ediyor.

- Ağaçları oyarak muhteşem sanat eserlerine dönüştürüyorlar

Ahşap oyma sanatı ile Selçuklu ve Osmanlı dönemini gelecek nesillere aktarıyorlar

ERZURUM - Palandöken Belediyesi Recep Tayyip Erdoğan Kültür Merkezinde ahşap oymacılığı sanatı yaşatılmaya devam ediyor.

Merkez bünyesinde farklı branşlarda geleneksel el sanatları kurslarla gelecek nesillere aktarılıyor. Ahşap oymacılığı merakı ile kursa başlayan Bülent Yazıcı şimdilerde geçmişi Selçuklu ve Osmanlı dönemine varan Ahşap oymacılığı yaparak birbirinden farklı muhteşem eserler ortaya koymaya devam ediyor.

Oymacılık sanatı ustası Bülent Yazıcı, "Atölyemizde oymacılık sanatı üzerine çalışmalar yapıyorum. Ağaç materyalleri üzerine uygulanan bir sanat dalını icra ediyorum. Oymacılık sanatı Anadolu Selçuklu devrinde ortaya çıkan ve Osmanlı tarihinin en iddialı sanat dallarından biridir. Günümüzde geleneksel ölçülerinden bir şey kaybetmeyen devam eden bir sanat dalını sabırla çok ince işçilik yaparak gerçekleştiriyoruz. Bu sanat icra edilirken hemen hemen her türlü ağaç kullanılır. Ancak ceviz, maun, ıhlamur ve zeytin gibi ağaçlar daha fazla tercih edilmektedir. Bu sanata bir açıdan da sanatı icra eden ustanın, sanatçının ağaca kendi ruhunu yansıtması, ağacın derinliklerine ve özüne inmesi bir başka açıdan da ağaca değer katması olarak da bakılabilir. Çalışmaya başlamadan önce ilk olarak bilgisayarda yapılacak esereni çalışması yapılır. Bilgisayardan alınan desenin çıktılarını alarak kullanılacak ağacın üzerine yapıştırarak kurumasını bekleriz. Malzeme kuruduktan sonra matkap ile kıl testerenin geçeceği noktaları deleriz. Sonra da kıl testere ile oyma işlemi yapılır. Oyma işleminin bitiminden sonra sırayla zımpara yapıp parçaları tutkal ile birleştiririz. Son aşama olarak da vernik ve birleştirilmesi gereken parçaları bir araya getirerek eseri ortaya çıkarıyoruz" diye konuştu.

Yazıcı pandemi sürecinde askıya alınan işlerin tekrar başlaması ile kursiyer kayıt işlemleri yapmaya başladıklarını belirterek, "Bu işe meraklı kişilerin Palandöken Belediyesi Recep Tayyip Erdoğan Kültür Merkezine gelerek oymacılık sanatı ile uğraşmalarını bekleriz" dedi.

Ağaçları oyarak muhteşem sanat eserlerine dönüştürüyorlar
Ağaçları oyarak muhteşem sanat eserlerine dönüştürüyorlar
Ağaçları oyarak muhteşem sanat eserlerine dönüştürüyorlar
Ağaçları oyarak muhteşem sanat eserlerine dönüştürüyorlar
Ağaçları oyarak muhteşem sanat eserlerine dönüştürüyorlar
Ağaçları oyarak muhteşem sanat eserlerine dönüştürüyorlar
Ağaçları oyarak muhteşem sanat eserlerine dönüştürüyorlar

Recep Tayyip Erdoğan, Palandöken, Selçuklu, İcra, Yaşam, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Ağaçları oyarak muhteşem sanat eserlerine dönüştürüyorlar - Son Dakika


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