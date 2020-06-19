Ağaçları ve çeliği, oyma yöntemiyle sanat eserine dönüştürüyor - Son Dakika

Ağaçları ve çeliği, oyma yöntemiyle sanat eserine dönüştürüyor

SİVAS'ta yaşayan Hayati Ünsal (50), çocukluğunda hobi olarak ilgilenmeye başladığı oymacılık işiyle 33 yıldır ağaçları ve çelikleri sanat eserine dönüştürüyor.

Ağaçları ve çeliği, oyma yöntemiyle sanat eserine dönüştürüyor, System.String[]

SİVAS'ta yaşayan Hayati Ünsal (50), çocukluğunda hobi olarak ilgilenmeye başladığı oymacılık işiyle 33 yıldır ağaçları ve çelikleri sanat eserine dönüştürüyor. Ünsal'ın ahşap ve çelikten yaptığı baston, kemik tarak, tespih ve kılıçlar büyük ilgi görüyor.

Evli ve 3 çocuk babası Hayati Ünsal, 33 yıl önce hobi olarak ahşap ve çelik oyma sanatıyla ilgilenmeye başladı. Doğadan ömrü geçmiş ağaçları toplayan Ünsal, el işçiliği ile ahşap ve çeliklerden baston, kemik tarak, sürahi, tespih ve tablo yapıyor. Ağaçları ve çelikleri el işçiliğiyle sanat eserine dönüştüren Ünsal'ın el emeği çalışmaları büyük ilgi görüyor. Ünsal, ürünlerini Amerika, Fransa, Almanya gibi Avrupa ülkelerinin yanı sıra Arap ülkelerine de gönderiyor. Ünsal'ın yaptığı çelik nacaklar da bi ile 3 bin lira arasında satılıyor.

'DOĞAL ÜRÜNLERİ KULLANIYORUM'

Küçük yaşlardan itibaren unutulmaya yüz tutmuş el sanatlarına merakının olduğunu söyleyen Hayati Ünsal, "Oymacılık, işlemecilik sanatıyla ilgilendim. Çocukluğumda ve gençliğimde Doğanşar'da karşılaştığım su testisi, ağaç kaşık, Sivas bıçağı ve tespih işleme sanatıyla ilgilenmeye başladım. Osmanlı'da merasim dönemlerinde kullanılan teberler aklıma geldi. Bizim kendi kullandığımız malzemelerden 1060 çelik olan makas çeliğinden yapılan teberler yaptık. Teberlerin üzerine oyma sanatıyla uğraştım. Bu Türkiye'de ve dünyada bir ilktir. Kullandığımız malzemeler tamamen doğaldır. Saplarımızı ömrü dolmuş ağaçlarımızı kullanarak değerlendirmeye çalışıyoruz. Ölmüş bir ağaca tekrar can vermeye çalışıyoruz. Taleplerimiz gün geçtikçe artıyor. Yurt dışına, devlet büyüklerimize gönderdiğimiz ürünlerimiz var. Sanatçılarımıza verdiğimiz ürünler var. Bu şekilde unutulmaya yüz tutmuş kaşık, bıçak, testi, teber, kemik tarak gibi ürünleri oyma sanatıyla güzelleştiriyoruz" dedi.


Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.06.2020 01:40 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Ağaçları ve çeliği, oyma yöntemiyle sanat eserine dönüştürüyor - Son Dakika

Son Dakika

Tatil sezonunu açan Tuğçe Aral, bikinili pozlarıyla nefes kesti İbrahim Tatlıses'in aile sırlarını ifşa eden kişi, oğlu Ahmet Tatlı çıktı Mini şortuyla poz veren Şevval Sam, fiziğiyle genç kızlara meydan okudu Dilan Deniz Çiçek, yeni projeleri için saç stilini değiştirdi Naz Elmas'ın eşi Erol Özmandıracı, çocuğunun annesi olan eski sevgilisine nafaka ödemeyince icralık oldu Vedat Milor'un gençlik fotoğrafındaki karın kasları herkesi şaşkına çevirdi Survivor'da hayat hikayesinden bahseden Cemal Can, hüngür hüngür ağladı Vatandaşlar için "Sokağa çıkın, geberin" diyen Kerimcan Durmaz'ın hapsi istendi Şahan Gökbakar, teknede poz veren ünlü isimleri tiye aldı İbrahim Tatlıses'ten yeni açıklama: Oğlum Ahmet köstebek değildir Esra Erol'un programında kavga! Baba, çocuğunu alıkoyduğunu iddia ettiği kadının üzerine yürüdü Acun Ilıcalı, Ebru Gündeş'in O Ses Türkiye'ye geri döndüğünün müjdesini verdi Türk basın tarihinde bir ilk! Cüneyt Özdemir, Youtube kanalına kendisini konuk etti Merve Boluğur, Nişantaşı'nda makyajsız ve sütyensiz haliyle görüntülendi X Factor'ün kadife sesli yarışmacısını görenler tanıyamıyor! Tam 70 kilo verdi
Son Dakika: İstanbul ve Ankara, son bir haftanın en düşük vaka sayısı başarısını gösterdi Son Dakika: İstanbul ve Ankara, son bir haftanın en düşük vaka sayısı başarısını gösterdi         
19:46
Son Dakika: Türkiye'de 19 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 23 kişi hayatını kaybetti, 1214 yeni vaka tespit edildi. Son Dakika: Türkiye'de 19 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 23 kişi hayatını kaybetti, 1214 yeni vaka tespit edildi.         
19:43
Yunanistan ateşle oynuyor! Genelkurmay Başkanı Floros'tan Türkiye'ye bir küstah tehdit daha Yunanistan ateşle oynuyor! Genelkurmay Başkanı Floros'tan Türkiye'ye bir küstah tehdit daha         
19:04
Tarım alanları istila eden çekirgelerin ardından Batman'da etçil çekirge ortaya çıktı Tarım alanları istila eden çekirgelerin ardından Batman'da etçil çekirge ortaya çıktı         
18:58
"Bırakmam seni" kampanyasına destek olan iki Beşiktaş taraftarının mektubu müzede sergilenecek         
18:58
Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara uyardı: Kasım-Aralık aylarında koronavirüs vakaları artabilir Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara uyardı: Kasım-Aralık aylarında koronavirüs vakaları artabilir         
18:49
PSG'li Neymar, sözleşme fesihi nedeniyle 50 milyon TL ödeyecek PSG'li Neymar, sözleşme fesihi nedeniyle 50 milyon TL ödeyecek         
18:32
Dilan Deniz Çiçek, yeni projeleri için saç stilini değiştirdi Dilan Deniz Çiçek, yeni projeleri için saç stilini değiştirdi         
18:26
İYİ Parti Muratpaşa ilçe teşkilatında toplu istifa! Yönetimi topa tutup görevi bıraktılar İYİ Parti Muratpaşa ilçe teşkilatında toplu istifa! Yönetimi topa tutup görevi bıraktılar         
18:10
Pençe-Kaplan Operasyonu'nda bir askerimiz şehit oldu Pençe-Kaplan Operasyonu'nda bir askerimiz şehit oldu         
18:00
İbrahim Tatlıses'ten yeni açıklama: Oğlum Ahmet köstebek değildir İbrahim Tatlıses'ten yeni açıklama: Oğlum Ahmet köstebek değildir         
17:53
Yağmurdan korunmak için ağaç altına saklanan yaşlı adam, yıldırım çarpması sonucu öldü Yağmurdan korunmak için ağaç altına saklanan yaşlı adam, yıldırım çarpması sonucu öldü         
17:51
Alman futbolcu Leroy Sane, Manchester City'den ayrılıyor Alman futbolcu Leroy Sane, Manchester City'den ayrılıyor         
17:45
4 ilde daha maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı! Toplam sayı 54 oldu 4 ilde daha maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı! Toplam sayı 54 oldu         
17:17
Juventus, Temmuz'da sahalara dönecek Merih Demiral'ı Şampiyonlar Ligi listesine ekleyecek Juventus, Temmuz'da sahalara dönecek Merih Demiral'ı Şampiyonlar Ligi listesine ekleyecek         
17:16
Altının kilogramı 382 bin liraya yükseldi Altının kilogramı 382 bin liraya yükseldi         
17:07
Üçüncü kattan düşen genç kız, balkon tentesi sayesinde hayata tutundu Üçüncü kattan düşen genç kız, balkon tentesi sayesinde hayata tutundu         
17:02
AB, Rusya'ya ekonomik yaptırımların süresini uzatacak AB, Rusya'ya ekonomik yaptırımların süresini uzatacak         
17:01
Bingöl'de karantina altındaki köyde vaka sayısı 13'e yükseldi Bingöl'de karantina altındaki köyde vaka sayısı 13'e yükseldi         
16:59
Göle dönen yolda ilerlemekte ısrar edince motosikletini akıntıya kaptırdı Göle dönen yolda ilerlemekte ısrar edince motosikletini akıntıya kaptırdı         
16:55
Son Dakika: AK Parti, TBMM Başkanlığı için Mustafa Şentop'u aday gösterdi Son Dakika: AK Parti, TBMM Başkanlığı için Mustafa Şentop'u aday gösterdi         
16:48
Galatasaray, karton taraftarlarının arasında unutulmaz basketbolcu Kobe Bryant'a da yer verdi Galatasaray, karton taraftarlarının arasında unutulmaz basketbolcu Kobe Bryant'a da yer verdi         
16:37
Besici, yol kenarında boğazı kesilerek öldürülmüş olarak bulundu Besici, yol kenarında boğazı kesilerek öldürülmüş olarak bulundu         
16:35
Acun Ilıcalı, Ebru Gündeş'in O Ses Türkiye'ye geri döndüğünün müjdesini verdi Acun Ilıcalı, Ebru Gündeş'in O Ses Türkiye'ye geri döndüğünün müjdesini verdi         
16:20
Sörfçü Blaze Angel Roberts'ın hesabını ele geçiren Türk hacker'lar, cinsel içerikli videolarını paylaştı Sörfçü Blaze Angel Roberts'ın hesabını ele geçiren Türk hacker'lar, cinsel içerikli videolarını paylaştı         
16:16
Son Dakika: Çin ile yapılan swap anlaşması kapsamında ilk Çin yuanı fonlaması gerçekleştirildi Son Dakika: Çin ile yapılan swap anlaşması kapsamında ilk Çin yuanı fonlaması gerçekleştirildi         
16:06
Su basan hastanenin bodrum katında mahsur kalan kadının imdadına dalgıç polis yetişti Su basan hastanenin bodrum katında mahsur kalan kadının imdadına dalgıç polis yetişti         
16:03
Aslan görüldü iddiaları sonrası Çorum'u karıştıran kayıp aslan ilanı Aslan görüldü iddiaları sonrası Çorum'u karıştıran kayıp aslan ilanı         
15:55
Milli Savunma Bakanlığı, 3 teröristin öldürüldüğü anın görüntüsünü paylaştı Milli Savunma Bakanlığı, 3 teröristin öldürüldüğü anın görüntüsünü paylaştı         
15:47
Hac ibadeti bu sene gerçekleştirilemezse kurada ismi çıkanların hakkı bir yıl ötelenecek Hac ibadeti bu sene gerçekleştirilemezse kurada ismi çıkanların hakkı bir yıl ötelenecek         
15:44
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.06.2020 19:58:59. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Ağaçları ve çeliği, oyma yöntemiyle sanat eserine dönüştürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei