Ağaçların sayesinde uçuruma yuvarlanmaktan kurtuldu - Son Dakika

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan sürücü A.E., Ayancık Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, araçta maddi hasar meydana geldi. - SİNOP

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