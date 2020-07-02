Ağaçların tünel oluşturduğu yol görsel şölen sunuyor
Karabük karayolu üzerinde sağlı sollu ağaçlardan oluşan 9 kilometrelik tünel seyrine doyum olmayan manzaralar oluşturuyor.
Karabük karayolu üzerinde sağlı sollu ağaçlardan oluşan 9 kilometrelik tünel seyrine doyum olmayan manzaralar oluşturuyor.
Karabük'ün Safranbolu ilçesinden Bartın'ın Amasra ilçesine gelen turistlerin kullandığı Bartın-Karabük yolunda yaz ayı ile birlikte eşsiz manzaralar ortaya çıkıyor. Bahçecik ve Ovacuma köyleri mevkisindeki sağlı sollu ağaçların yolun üzerini kapatmasıyla oluşan manzara, görenleri adeta büyülüyor. Ağaçların dallarının gökyüzünü kapattığı yolda duran araç sürücüleri cep telefonları ile fotoğraf çektiriyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca 2009 yılında 1. derecede SİT alanı ilan edilen 9 kilometrelik ağaç tünel, geçen yıl yine bakanlık tarafından 'korunması gereken özel alan' ilan edildi. Fotoğraf çekilenlerin tehlikeye yol açmaması için 50 kilometre hız sınırı getirilen yol üzerinde önümüzdeki aylarda Bartın Valiliği'nce hazırlanacak proje ile cep alanları oluşturulacak. Karabük'te üniversite öğrencisi olan Burak Kelleci, eşsiz manzara karşısında büyülendiğini söyleyerek, "Bartın'a denize gidiyorduk. İlk kez bu yolu kullanıyoruz. Yolu görünce çok büyülendik. Eşsiz bir manzarası ve insanı doğaya daha çok bağlıyor" dedi. Oğuzhan Ünal ise, " Ankara'dan gezmeye geldik. Adeta tüneli andırıyor. İlk kez bu yoldan geçiyoruz. Tamamen tünel yol diyebiliriz. Çok hoşumuza gitti" diye konuştu.
Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 12:02 Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › Ağaçların tünel oluşturduğu yol görsel şölen sunuyor - Son Dakika
Son Dakika 17:57 Yerli otomobil, AB'den sonra Çin Patent Kurumu tarafından da tescillendi 17:42 Aydın'da termometreler 52 dereceyi gösterdi, vatandaşlar sığınacak gölge aradı 17:27 Inter, Real Madrid'li Achraf Hakimi'yi resmen kadrosuna kattı 17:08 Son Dakika: Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş da Meclis Başkanlığı'na adaylığını açıkladı 17:07 Fransız eski futbolcu Dugarry: Griezmann, Messi'nin yüzüne bir yumruk atmalı 17:03 Meteoroloji ve Bursa Valiliği, 16 il için sıcak hava uyarısında bulundu 16:57 Van'da kaybolan 2 yaşındaki Melek'ten acı haber geldi 16:48 Uçakta koronavirüs belirtileri gösteren yolcu hastaneye götürülerek karantinaya alındı 16:40 Teröristlerin gizlediği bomba yapımında kullanılan 3 ton gübreyi jandarma buldu 16:39 Roma, Napoli'nin Cengiz Ünder için yaptığı 30 milyon euroluk teklifi kabul etti 16:00 Merkez Bankası'nın toplam rezervleri 1,35 milyar dolar azaldı 15:54 9 yıl boyunca bebek bekleyen çiftin ikizlerini, kıskançlık krizine giren köpekleri parçaladı 15:49 ABD'de düğün fotoğrafı çektiren çift dalgalara kapıldı 15:35 Son dakika: İngiltere, Türkiye'ye uçuş yasağını kaldırmaya hazırlanıyor 14:41 Havalar ısınınca buz satışları iki katına çıktı