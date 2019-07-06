Ağaçlarla kaplanan tabela sürücüleri zorluyor
26 dakika önce
Düzce-Akçakoca karayolu Yığılca Işıklı kavşakta karayollarına ait olan ve Düzce istikametini gösteren tabelanın önünde büyüyen ağaçlar sürücülere zor anlar yaşatıyor.
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 10:51 Kaynak: İHA
Düzce- Akçakoca
karayolu Yığılca
Işıklı kavşakta karayollarına ait olan ve Düzce istikametini gösteren tabelanın önünde büyüyen ağaçlar sürücülere zor anlar yaşatıyor.
Düzce-Akçakoca karayolu olan D-655 karayolu Yığılca ışıklı kavşakta Düzce istikametini gösteren tabela ağaçların büyümesi ile kapanarak arkada kaldı ve görünmez duruma geldi. Bu durum özellikle Düzce'ye Zonguldak
'tan gelen yabancı misafirlerin yön bulmasını zorlaştırıyor. Ağaçların kesilmesi ile ortaya çıkacak olan tabela için çalışma yapılması isteniyor. - DÜZCE
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