Ağaçlık alanda bulunan cesedin sağ ayağındaki derin yara izi dikkat çekti - Son Dakika

Muratpaşa ilçesindeki bir ağaçlık alanda hareketsiz yatan kişiyi görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, gencin cansız bedenini buldu. Nasıl öldüğü henüz bilinmeyen gencin sağ ayağındaki derin yara izinin incelenmesinden sonra ölüm nedeniyle ilişkili ipucu elde edilecek.

VATANDAŞLAR İHBAR ETTİ

Yeşil Dere Mahallesi Gazi Bulvarı yan yol üzerindeki molozluk alanlarla çevrili ağaçlık alanda hareketsiz bir kişinin olduğunu gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptığı kontrolde 25 yaşlarında olduğu değerlendirilen şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.

SAĞ AYAĞINDA DERİN YARA İZİ VAR

Olay yeri ve savcılık incelemesinin ardından şahsın cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Üzerinden kimlik çıkmayan şahsın sağ ayağında derin bir yara izi olduğu görüldü. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.