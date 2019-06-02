Ağaçlık alanda erkek cesedi bulundu
32 dakika önce
ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde ağaçlık alanda iple boynundan ağaca asılı halde erkek cesedi bulundu.
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 11:27 Kaynak: DHA
ANTALYA'nın Manavgat
ilçesinde ağaçlık alanda iple boynundan ağaca asılı halde erkek cesedi bulundu. Yanındaki çantada kişisel eşyaları bulunan cesedin kimliğinin belirlenmesine çalışılıyor.
Manavgat'ın Gündoğdu
Mahallesi'nde saat 19.00 sıralarında tarlasından evine giden bir vatandaş, etrafında yüksek otların olduğu ağaçta bir kişinin iple boynundan asılı olduğunu görerek 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Yapılan incelemede kendini iple boynundan asarak yaşamına son verdiği tahmin edilen, üzerinden kimlik çıkmayan ve 4- 5 gün önce öldüğü belirlenen erkek cesedi bulundu.
Yanındaki çantada kişisel eşyaları olduğu belirlenen kimliği belirsiz ceset, incelemenin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla Antalya Adli Tıp Kurumu
'na gönderildi. Manavgat İlçe Jandarma
Komutanlığı ekipleri, cesedin kimliğini tespit amacıyla araştırma başlattı.
- Antalya
Antalya 5 ayda 3 milyon 310 bin turist ağırladı
Sakarya'daki deprem büyük Marmara depremini tetikler mi? Deprem uzmanından açıklama
YSK'den 23 Haziran seçimiyle ilgili dikkat çeken karar
Türkiye-Suriye sınırında patlama meydana geldi: 14 ölü, çok sayıda yaralı var