Son Dakika Haberleri: Ağaçlık alanda korkutan yangın
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Ağaçlık alanda korkutan yangın

1 saat önce

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde ağaçlık alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

Ağaçlık alanda korkutan yangın, System.String[]
Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde ağaçlık alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre yangın, Karaköprü ilçesine bağlı Doğukent Mahallesi'nde bulunan ağaçlık alanda çıktı. Yangını fark edenler alevleri kendi imkanları ile söndüremeyince durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine giden ekipler, yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından yangını kontrol altına aldı.

Yangında çok sayıda ağaç zarar gördü. - ŞANLIURFA
Şanlıurfa, Karaköprü, İtfaiye, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 02:00 Kaynak: İHA
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