Son Dakika Haberleri: Ağaçlık alanda korkutan yangın
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Ağaçlık alanda korkutan yangın

1 saat önce

- Ağaçlık alanda korkutan yangınŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde ağaçlık alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

- Ağaçlık alanda korkutan yangın
ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde ağaçlık alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.
Edinilen bilgiye göre yangın, Karaköprü ilçesine bağlı Doğukent Mahallesinde bulunan ağaçlık alanda çıktı. Yangını fark edenler, kendi imkanları ile yangını söndüremeyince durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine giden ekipler, yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından yangını kontrol altına aldı.
Yangın sonrası çok sayıda ağaç zarar gördü.
Karaköprü, Şanlıurfa, İtfaiye, Yerel

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 02:30 Kaynak: İHA
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