Ağaçlık alandaki yangın konteyner eve sıçradı - Son Dakika
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Ağaçlık alandaki yangın konteyner eve sıçradı

25.07.2022 16:59
Ağaçlık alandaki yangın konteyner eve sıçradı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde otluk ve ağaçlık alanda başlayan yangın, bir konteyner eve sıçradı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde otluk ve ağaçlık alanda başlayan yangın, bir konteyner eve sıçradı. Bölgedeki diğer ikametleri de tehdit eden yangın, mahalleli ve ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Bitez Mahallesi Menengeç Caddesi üzerinde ikametlerin arasındaki otluk ve ağaçlık alanda bilinmeyen bir nedenle yangın başladı. Sert rüzgarın etkisiyle alevler hızla büyüdü. Yangını fark eden vatandaşlar, bahçe hortumları, kovalar ve küreklerle yangını söndürmeye çalışsa da başarılı olamadı, alevler birkaç dakika içerisinde geniş bir alana yayıldı. Yangın, bölgedeki bir sitede çalışan görevlinin yaşadığı konteyner eve sıçradı, evin ön kısmı alevlere teslim oldu. Evin ön tarafı kısmen yandı. İhbarın ardından Bodrum İtfaiye Grup Amirliği, Orman İşletme Şefliği ve Bodrum Belediyesi ekipleri yangın yerine geldi. Mahalle sakinleri ve arama kurtarma dernekleri gönüllüleri ekiplere destek verdi. Mahalleli, alevlerin evlerine ulaşmaması için bahçe hortumları ve kovalarla alevlere söndürmeye çalıştı. Ekiplerin ve vatandaşların yoğun çalışması sonrası, yangın söndürüldü soğutma çalışması yapıldı. Mahalle sakinleri yangın sonrası korku dolu dakikaları anlattı.

Hande Kadayıfçı isimli vatandaş, duman kokusu hissetmeleri üzerine yangını gördüklerini ifade ederek şöyle dedi:

"Sigara yanığı diyorlar. Bir beyefendi ile konuştum, sigara attıklarını söyledi. Artık bilemiyoruz. Her sene Bodrum'da bu yangın sıkıntımız var. Her sene her yer yanıyor."

Bölge sakinlerinden Turgay Yıldırım ise "Biz evdeyken bir arkadaş kornaya bastı. Biz de bir şey olduğunu hissettik. Yangın başlamış. Biri sigara izmariti falan attı galiba. Dışarı çıktık, arabaları çektik. 10 dakika sonra itfaiye geldi. Hepimiz panik oldu. Buradaki bazı ağaçları kurtarabildik en azından" dedi. - MUĞLA

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Kaynak: İHA

Bodrum, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ağaçlık alandaki yangın konteyner eve sıçradı - Son Dakika

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