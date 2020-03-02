Ağaçören ilçesinde ehliyet ve pasaport sistemi hizmete girdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ağaçören ilçesinde ehliyet ve pasaport sistemi hizmete girdi - Son Dakika

Ağaçören ilçesinde ehliyet ve pasaport sistemi hizmete girdi

6 saat önce

Aksaray'ın Ağaçören ilçesinde hizmet veren Nüfus Müdürlüğünde ehliyet ve pasaport işlemleri hizmete girdi.

Ağaçören ilçesinde ehliyet ve pasaport sistemi hizmete girdi, System.String[]

Aksaray'ın Ağaçören ilçesinde hizmet veren Nüfus Müdürlüğünde ehliyet ve pasaport işlemleri hizmete girdi.


Yıllardır nüfus müdürlüğüne sahip olan ancak bazı hizmetleri sistem eksikliği yüzünden veremeyen Ağaçören İlçe Nüfus Müdürlüğüne yeni hizmetlerin sistemleri kuruldu. Ağaçören ilçesi ve bölgede yaşayanların en ciddi sıkıntılarından birisi olan ehliyet ve pasaport değişiklik, belge alma ve yenileme işlemleri artık ilçeden yapılmaya başladı. Ehliyet ve pasaport işlemleri ile ilgili ilçe nüfus müdürlüğünü ziyaret eden Ağaçören Kaymakamı Osman Acar çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Kaymakam Acar, kimlik işlemlerinin yanı sıra artık ilçede yeni bir kamu hizmeti olarak ehliyet ve pasaport işlemlerini çok kısa bir sürede tamamlanacağını belirterek, hizmetin ilçe ve bölge halkına hayırlı olmasını diledi. - AKSARAY

Ağaçören, Aksaray, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 04:56 Kaynak: İHA
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