Ağaçta 2 gün mahsur kalan kedi kurtarıldı - Son Dakika
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Ağaçta 2 gün mahsur kalan kedi kurtarıldı

10 dakika önce

Ağaçta 2 gün mahsur kalan kedi kurtarıldı Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, 2 gün ağaçta mahsur kalan kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Ağaçta 2 gün mahsur kalan kedi kurtarıldı

GAZİANTEP - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, 2 gün ağaçta mahsur kalan kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, 2 gün ağaçta mahsur kalan kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Cumhuriyet Mahallesi Hükumet Caddesi'nde Ahmet Arpak'a ait olduğu belirtilen kedi 2 gün önce çıktığı ağaçtan inemeyince Gaziantep Büyükşehir Belediyesine ait itfaiye amirliğine haber verildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri merdiven kurarak kediyi bulunduğu yerden indirmek için seferber oldu.

Kedinin sahibi Ahmet Arpak, kedisinin normalde yükseğe tırmanmadığını belirterek, "Ağaca nasıl çıkmış anlamadım, 2 gündür ağaçta mahsur kalmış, bakıcılığını ben yapıyorum, belirli saatlerde geliyor işyerinde besliyorum, muhtemelen mart ayı olmasından dolayı ağaca dişi bir kedinin ardından çıktı. Şimdi götürüp besleyeceğim, 2 gündür aç" şeklinde konuştu.

Kedisini teslim alan Arpak iş yerine geçerek kedisinin yemini vererek karnını doyurdu.

Ağaçta 2 gün mahsur kalan kedi kurtarıldı

Gaziantep, İslahiye, İtfaiye, Yerel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 02:03 Kaynak: İHA
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