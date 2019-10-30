Son Dakika Haberleri: Ağaçta 2 gün mahsur kalan kedi kurtarıldı - HATAY
Son Dakika Güncel Ağaçta 2 gün mahsur kalan kedi kurtarıldı - HATAY

Ağaçta 2 gün mahsur kalan kedi kurtarıldı - HATAY

38 dakika önce

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, 2 gün ağaçta mahsur kalan kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, 2 gün ağaçta mahsur kalan kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Cumhuriyet Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'ndaki refüjde bulunan ağaçta bir kedinin 2 gündür mahsur kaldığı bilgisini alan itfaiye ekipleri çalışma başlattı.

Ağaca itfaiye aracının merdivenini uzatan ekipler, kediyi buradan alarak indirdi.

Kurtarılan kedi salıverildi.

Ağaçta 2 gün mahsur kalan kedi kurtarıldı - HATAY

Cumhuriyet Mahallesi, Kırıkhan, İtfaiye, Hatay, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 01:09 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bunlar sporcularımızın asker selamından korkacak kadar zavallılar
Son dakika: Erdoğan'dan ABD'nin yaptırım tasarılarına çok sert tepki: Bunu tanımıyoruz Selçuk'taki 29 Ekim kutlamalarında Belediye Başkanı'na saldırı Damat, 1,5 tonluk gelin arabasını 100 metre çekerek baba evine götürdü

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.10.2019 13:48:39. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ağaçta 2 gün mahsur kalan kedi kurtarıldı - HATAY
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]