Ağaçta 2 gün mahsur kalan kedi kurtarıldı - HATAY
38 dakika önce
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, 2 gün ağaçta mahsur kalan kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 01:09 Kaynak: AA
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, 2 gün ağaçta mahsur kalan kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Cumhuriyet Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'ndaki refüjde bulunan ağaçta bir kedinin 2 gündür mahsur kaldığı bilgisini alan itfaiye ekipleri çalışma başlattı.
Ağaca itfaiye aracının merdivenini uzatan ekipler, kediyi buradan alarak indirdi.
Kurtarılan kedi salıverildi.
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