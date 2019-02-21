Son Dakika Haberleri: Ağaçta 3 Gün Boyunca Mahsur Kalan Kedi Kurtarıldı

Ağaçta 3 Gün Boyunca Mahsur Kalan Kedi Kurtarıldı

22 dakika önce

Gaziantep'in İslahiye İlçesinde 25 metre yüksekliğindeki ağaca çıkarak 3 gün boyunca mahsur kalan kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Ağaçta 3 Gün Boyunca Mahsur Kalan Kedi Kurtarıldı, System.String[]
Gaziantep'in İslahiye İlçesinde 25 metre yüksekliğindeki ağaca çıkarak 3 gün boyunca mahsur kalan kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Gaziantep'in İslahiye İlçesi Hacı Ali Öztürk Mahallesinde ağaca çıkan kedi mahsur kaldı. Kedi bir türlü aşağı indirilemeyince Senem Şentürk isimli vatandaş Gaziantep Büyük Şehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına haber verdi.

Ekiplerin yaklaşık bir buçuk saat çalışması sonucu ağacın üzerinde kargaların saldırısına uğrayan kedi vatandaşların ve itfaiye ekiplerinin dikkatli çalışması sonucu indirildi.

Öte yandan itfaiye ekiplerinin kedi kurtarma operasyonunu, çevredeki onlarca vatandaş hem izledi hem de cep telefonları ile anı kaydetti. Görevliler tarafından aşağıya indirilen kediye süt bırakılsa da yere bırakılan kedi hızla uzaklaştı.

Ayrıca kurtarılan kedinin sesine çevrede bulunan, birçok kedi gelerek çevrede arama yaptıkları görüldü. - GAZİANTEP

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 11:56 Kaynak: İHA

Gaziantep, İtfaiye, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



AB Ülkeleri Vize Ücretini 80 Euroya Çıkaracak Çanakkale'deki Depremin Hasar Tespit Çalışmaları Başladı

Ülkü Ocakları Başkanı, Metin Uca'yı Tehdit Etti: Diz Çökmek Nedir Anlatacağım! Korku Filmi Gibi! Vatandaş, Köpeğini Aç Kurtların Elinden kurtardı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.2.2019 12:18:03. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ağaçta 3 Gün Boyunca Mahsur Kalan Kedi Kurtarıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]