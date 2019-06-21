Ağaçta 3 gündür mahsur kalan kediyi Cankur kurtardı
38 dakika önce
Adana'da çıktığı ağaçta 3 gün boyunca mahsur kalan kediyi Cankur ekipleri kurtardı.
Adana
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 01:37 Kaynak: İHA
'da çıktığı ağaçta 3 gün boyunca mahsur kalan kediyi Cankur ekipleri kurtardı. Seyhan
ilçesi Çınarlı Mahallesi Fatih Terim Sokak
'ta 3 gün önce bir ağaca çıkan kedi, tekrar aşağı inemeyince mahsur kaldı.
Peter Morris isimli esnafın ihbarı üzerine kediyi kurtarmak üzere harekete geçen Adana Büyükşehir Belediyesi
İtfaiye Daire Başkanlığı Arama Kurtarma Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cankur ekibi, ağacın en yüksek noktasına çıkan kediyi güvenli bir şekilde alıp aşağıya indirdi.
Kedinin 3 gündür ağaçta olduğunu ve bir türlü inemediğini söyleyen Peter Morris, kediyi sahiplenmek istediğini söyleyince, Cankur ekibi kediyi hayvansever Morris'e teslim etti. - ADANA
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