Son Dakika Haberleri: Ağaçta 3 gündür mahsur kalan kediyi Cankur kurtardı
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Ağaçta 3 gündür mahsur kalan kediyi Cankur kurtardı

38 dakika önce

Adana'da çıktığı ağaçta 3 gün boyunca mahsur kalan kediyi Cankur ekipleri kurtardı.

Ağaçta 3 gündür mahsur kalan kediyi Cankur kurtardı, System.String[]
Adana'da çıktığı ağaçta 3 gün boyunca mahsur kalan kediyi Cankur ekipleri kurtardı.

Seyhan ilçesi Çınarlı Mahallesi Fatih Terim Sokak'ta 3 gün önce bir ağaca çıkan kedi, tekrar aşağı inemeyince mahsur kaldı.

Peter Morris isimli esnafın ihbarı üzerine kediyi kurtarmak üzere harekete geçen Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Arama Kurtarma Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cankur ekibi, ağacın en yüksek noktasına çıkan kediyi güvenli bir şekilde alıp aşağıya indirdi.

Kedinin 3 gündür ağaçta olduğunu ve bir türlü inemediğini söyleyen Peter Morris, kediyi sahiplenmek istediğini söyleyince, Cankur ekibi kediyi hayvansever Morris'e teslim etti. - ADANA
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 01:37 Kaynak: İHA
Seyhan, Fatih Terim Sokak, Adana, 3. Sayfa
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