Son Dakika Haberleri: Ağaçta Asılı Kalan Kuşları İtfaiye Kurtardı

Ağaçta Asılı Kalan Kuşları İtfaiye Kurtardı

1 saat önce

Tekirdağ'da ağaçta asılı kalan 3 saka kuşu itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Ağaçta Asılı Kalan Kuşları İtfaiye Kurtardı, System.String[]
Tekirdağ'da ağaçta asılı kalan 3 saka kuşu itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesi Hükümet Caddesi'nde Orman İşletme Şefliğinin bahçesinde bulunan ağaçlarda 3 saka kuşunun asılı kaldığını gören vatandaşlar kuşları kurtarmayı denedi. Vatandaşlar uzun çabalar sonucu ağaçta asılı kalan kuşları kurtaramayınca Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerine haber vererek yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri merdivenli araçları sayesinde kuşlara ulaşarak asılı kaldıkları yerden kurtardı. Ayaklarına dolanmış olan ipleri temizleyen itfaiye ekipleri kuşları doğaya saldı. Ayrıca aynı ağaçlardan 1 ay içerisinde yaklaşık 70 civarında kuş kurtarıldığı da öğrenildi. - TEKİRDAĞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 02:29 Kaynak: İHA

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