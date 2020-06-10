Ağaçta ayağına ip dolanan karga itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı - Son Dakika

Ağaçta ayağına ip dolanan karga itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı

AKSARAY - Aksaray'da ağaç üzerinde bulunan ipe ayağı dolanan ve ağaçta mahsur kalan karga yavrusu itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı. Ayağında oluşan yara nedeniyle yavru karga, veterinere teslim edildi.

Olay, Ereğli Kapı Mahallesi'nde bulanan boş bir arazideki ağaçta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ağaçta bir karganın mahsur kaldığını fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine acil çağrı merkezi tarafından olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. Bir süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekibi itfaiye aracındaki merdiven aracılığıyla ağaçtaki kargaya ulaşarak kısa sürede karganın ayağına dolanan ipi çözdü. Kargayı ağaçtan indiren itfaiye ekipleri daha sonra ayağından oluşan küçük bir yara nedeniyle kargayı veteriner hekime teslim etti.