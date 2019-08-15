Ağaçta boynu dalların arasına sıkışan çiftçi öldü
1 saat önce
Bursa'nın incir toplamak için çıktığı ağaçta dengesini yitirerek dalların arasında boynundan asılı kalan çiftçi hayatını kaybetti.
Bursa Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 12:49 Kaynak: AA
'nın incir toplamak için çıktığı ağaçta dengesini yitirerek dalların arasında boynundan asılı kalan çiftçi hayatını kaybetti.
Merkez Nilüfer ilçesi Gümüştepe Mahallesi'nde oturan Selahattin Çivi (65), incir toplamak için Harmanlar mevkisinde bulunan bahçesine gitti.
Çivi, çıktığı ağacın dalı kırılıp dengesini yitirince boynundan asılı kaldı.
Eşinin durumu fark etmesi üzerine Çivi, oğlu ve yeğeni tarafından ağaçtan indirildi.
Olay yerine gelen 112 Acil Servis
ekiplerince öldüğü belirlenen Çivi'nin cesedi, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu
morguna gönderildi.
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