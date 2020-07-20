Ağaçta incir toplarken akıma kapılan şahıs hayatını kaybetti - Son Dakika

Ağaçta incir toplarken akıma kapılan şahıs hayatını kaybetti

Adana'da incir toplamak çıktığı ağaçta yüksek gerilim hattına temas ederek akıma kapılan şahıs hayatını kaybetti.

Adana'da incir toplamak çıktığı ağaçta yüksek gerilim hattına temas ederek akıma kapılan şahıs hayatını kaybetti.

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Olay, Yüreğir ilçesi Levent Mahallesi 1864. Sokak'ta meydana geldi. Alınan bilgiye göre, incir toplamak için ağaca çıkan Ertan Tekin (50), ağacın yanından geçen yüksek gerilim hattına temas ederek elektrik akımına kapıldı. Olayı gören vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Tekin'i Adana Şehir Hastanesine kaldırdı. Hastanede yapılan müdahalelere rağmen Tekin kurtarılamadı. Tekin'in cesedi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumuna gönderildi.


Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ADANA

Levent Mahallesi, Adana Yüregir, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2020 22:56 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ağaçta incir toplarken akıma kapılan şahıs hayatını kaybetti - Son Dakika
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