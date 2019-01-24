Son Dakika Haberleri: Ağaçta İpe Dolanan Güvercini İtfaiye Ekipleri Kurtardı

Ağaçta İpe Dolanan Güvercini İtfaiye Ekipleri Kurtardı

1 saat önce

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde, bir ağacın dalında ipe dolanmış halde bulunan güvercin, itfaiye tarafından kurtarıldı.

Ağaçta İpe Dolanan Güvercini İtfaiye Ekipleri Kurtardı, System.String[]
Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde, bir ağacın dalında ipe dolanmış halde bulunan güvercin, itfaiye tarafından kurtarıldı.

İlçe merkezindeki parkta gezen vatandaşlar, bir ağaçta ipe dolanmış güvercinin çırpındığını fark edince durumu Alaplı Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye erlerinden Çetin Güner, merdiven yardımıyla tırmandığı ağaçtaki güvercini kurtardı. Bacağından yaralı olan güvercini koynuna koyarak aşağı inen Güner, yaralı kuşu, tedavisinin ardından doğaya saldı.

Güner, AA muhabirine yaptığı açıklamada, görevlerinin sadece yangın ya da kazaya müdahale etmek olmadığını belirterek, "Her canlı bizim için çok önemlidir. Ne olursa olsun gelen ihbarları anında değerlendiriyoruz. Vatandaşların ihbarı üzerine ağaçta ipe dolanmış güvercini ağaca çıkarak kurtardık. Parklarda böyle durumlarda vatandaşlarımız hemen itfaiye haber versin." diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 04:16 Kaynak: AA

Zonguldak, Alaplı, İtfaiye, 3. Sayfa
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