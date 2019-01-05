Son Dakika Haberleri: Ağaçta İpe Dolanan Sığırcık 24 Saat Sonra Kurtarıldı

Ağaçta İpe Dolanan Sığırcık 24 Saat Sonra Kurtarıldı

1 saat önce

TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde, ağaç dalındaki ipe dolanarak yaklaşık 24 saat soğukta mahsur kalan sığırcık, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Ağaçta İpe Dolanan Sığırcık 24 Saat Sonra Kurtarıldı, System.String[]
TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde, ağaç dalındaki ipe dolanarak yaklaşık 24 saat soğukta mahsur kalan sığırcık, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kar yağışı ve soğuk havanın hakim olduğu Çerkezköy ilçesinin Fevzipaşa Mahallesi'nde ağaç dalında ipe dolanıp, mahsur kalan kuşu gören mahalleliler durumu belediyeye bildirdi. Çerkezköy Belediyesi itfaiye ekipleri merdivenli araçla gittikleri bölgede ağaçta mahsur kalan sığırcığı kurtardı. Yapılan ilk muayenesinde ayağı ve kanadında kırıklar olduğu belirlenen kuş belediye veterinerleri tarafından tedaviye alındı. Kuşun yaklaşık 24 saat ağaçta mahsur kaldığı belirtildi. - Tekirdağ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 05:46 Kaynak: DHA

Kar, İtfaiye, Tekirdağ, Çerkezköy, Güncel
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