Ağaçta kalan Drone'u vefa ekibi kurtardı - Son Dakika

Ağaçta kalan Drone'u vefa ekibi kurtardı

BALIKESİR - Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde evlerinin önünde drone uçuran çocukların yardımına vefa grubu yetişti. Şarj bitince ağaca takılı kalan drone Vefa ekibi tarafından kurtarıldı.

Sındırgı'da Vefa destek ekibi bu kez de çocukların yardımına yetişti. Evlerinin bahçesinde oyuncak drone uçurarak vakit geçiren çocuklar şarj bitince oyuncaklarını ağacın üstüne düşürdü. Çam ağacında asılı kalan oyuncaklarını alamayan çocuklar Sındırgı Belediyesini arayarak vefa destek ekibinden yardım istedi. Sokağa çıkma kısıtlaması bulunan çocuklara belediye yardım elini uzattı.

Gelen talep üzerine adrese giden belediye ekipleri oyuncak dronu bulunduğu yerden alarak çocuklara teslim etti. Çocuklarda yardımları için belediyeye teşekkür etti. Oyuncağının kurtarıldığı için sevdiğini belirten 14 yaşındaki Özgür Keskin "Dronumuzu uçuruyorduk. Kardeşimle oynarken, şarjı bitti ve kontrolü kaybettik. Ağaçta asılı kaldı. Belediyeci abiler geldi. Dronumu aldılar. Her zaman hizmetimizdeler teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.