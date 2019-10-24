Son Dakika Haberleri: Ağaçta kalan kediyi itfaiye kurtardı
Son Dakika Güncel Ağaçta kalan kediyi itfaiye kurtardı

Ağaçta kalan kediyi itfaiye kurtardı

1 saat önce

Adana'da tırmandığı ağaçtan inemeyen kediyi itfaiye ekipleri ağaçtan indirdi.

Ağaçta kalan kediyi itfaiye kurtardı, System.String[]

Adana'da tırmandığı ağaçtan inemeyen kediyi itfaiye ekipleri ağaçtan indirdi.

Çukurova ilçesine bağlı Şehitler Bulvarı üzerinde vatandaşlar bir ağaca tırmanan kedinin inemediğini gören vatandaşlar durumu itfaiyeye haber verdi.

Merdivenle ağaca tırmanan bir itfaiye eri, yavru kediyi alarak ağaçtan indirdi. Ağaçtan indirilen kedi kaçarak uzaklaştı.

Çukurova, İtfaiye, Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 04:18 Kaynak: AA
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