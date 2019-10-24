Ağaçta kalan kediyi itfaiye kurtardı
1 saat önce
Adana'da tırmandığı ağaçtan inemeyen kediyi itfaiye ekipleri ağaçtan indirdi.
Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 04:18 Kaynak: AA
Adana'da tırmandığı ağaçtan inemeyen kediyi itfaiye ekipleri ağaçtan indirdi.
Çukurova ilçesine bağlı Şehitler Bulvarı üzerinde vatandaşlar bir ağaca tırmanan kedinin inemediğini gören vatandaşlar durumu itfaiyeye haber verdi.
Merdivenle ağaca tırmanan bir itfaiye eri, yavru kediyi alarak ağaçtan indirdi. Ağaçtan indirilen kedi kaçarak uzaklaştı.
300 kişinin kart bilgilerini kopyalayarak 1 milyon lira vurgun yapan çete çökertildi İngiltere'de bir tırın içinde bulunan 39 cesedin gizemi çözülüyor Kendisine kesici aletle zarar veren vatandaş, kelepçe takılarak etkisiz hale getirildi Essex'te TIR'da cesetleri bulunan 39 kişi, Çin vatandaşı